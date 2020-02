La trama della puntata del Paradiso delle signore, che andrà in onda mercoledì 12 febbraio, sarà caratterizzata dall'arrivo di una vecchia conoscenza di Vittorio Conti, ovvero Ennio Palazzi. Quest'ultimo incontrerà per caso la capocommessa Clelia Calligaris e ne rimarrà folgorato.

Oltre a questo ritorno, le dinamiche della soap opera Rai saranno animate anche dai sensi di colpa di Silvia. La donna nasconde un terribile segreto a suo marito. Federico, infatti, potrebbe non essere il figlio di Luciano, ma nato in seguito a una relazione extraconiugale avuta dalla donna.

Trama mercoledì 12 febbraio: Ennio punta gli occhi su Clelia

Nel corso della puntata del 12 febbraio del Paradiso delle signore, la trama prenderà una piega molto avvincente. La capocommessa Clelia si è fatta molto da parte con Luciano, rispettando il suo matrimonio con Silvia. Nella vita della Calligaris, però, potrebbe arriverà un altro uomo. Ennio Palazzi, infatti, rimarrà colpito dal fascino della dama, al punto da incominciare un galante corteggiamento nei suoi confronti.

Nel frattempo continueranno le ricerche disperate del padre di Salvatore.

Agnese scoprirà che suo marito potrebbe essere in Germania in carcere. Per tale ragione, il giovane Amato deciderà di partire, in modo da capire cosa sia successo davvero. La sarta, intanto, si scuserà con Armando pentita di essersi comportata in modo un po' troppo duro nei suoi confronti.

Anticipazioni Paradiso delle signore: Silvia sempre più divorata dai sensi di colpa

Marta e Riccardo, invece, continueranno a fare di tutto per convincere la zia Adelaide a perdonare Umberto e a sancire la pace.

La donna, infatti, si lascerà convincere dai nipoti a presenziare nella giuria per il concorso di San Valentino, che si svolgerà proprio nel grande magazzino milanese. Tra i giurati presenti ci sarà anche Federico, il quale è riuscito a prendere in mano la sua vita cimentandosi in questo nuovo progetto. A ogni modo, nel corso dell'episodio di mercoledì, Adelaide incontrerà Silvia e Luciano e si complimenterà con loro per l'ottima preparazione del figlio.

A quel punto, però, la signora Cattaneo sarà sommersa dai sensi di colpa.

Il gruppo sanguigno che scorre nelle vene di suo figlio potrebbe essere incompatibile con quello di suo marito Luciano. Questo, dunque, porta verso un'unica considerazione: Federico potrebbe non essere il figlio del ragioniere, ma nato in seguito a una relazione extra coniugale della moglie. A questo punto, quindi, Silvia con chi avrà tradito il suo coniuge nel corso della sua vita? Soprattutto, quando deciderà di dare la notizia a suo marito?