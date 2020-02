La TV Soap de Il Paradiso delle Signore continua a tenere l'alta l'attenzione dei fans, grazie ai suoi numerosi colpi di scena. La trama della puntata, in programma il 17 febbraio 2020 su Rai Uno, rivela che Luciano Cattaneo rimarrà senza parole quando apprenderà che il figlio Federico è in realtà il frutto del tradimento di sua moglie Silvia con Umberto Guarnieri. Cosimo Bergamini, invece, inizierà a provare qualcosa per Gabriella, mentre Orlando farà una proposta lavorativa a Rocco e Irene.

Il Paradiso delle Signore, puntata 17 febbraio: Luciano scappa di casa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata di lunedì 17 febbraio 2020 su Rai Uno, annunciano importanti novità per i fans della soap opera. Nel dettaglio, Luciano (Giorgio Lupano) avrà una reazione molto violenta alla scoperta del segreto della moglie. Il Cattaneo, infatti, scapperà di casa per due giorni dopo aver appreso che Federico è niente di meno che il figlio di Umberto (Roberto Farnesi). Intanto, Marta continuerà a tenere le redini del grande magazzino milanese dopo la decisione di Vittorio (Alessandro Tersigni) di partecipare all'Expo '61.

Il ragioniere, invece, si riprenderà dallo choc iniziale, tanto da mettersi in contatto con Silvia.

Cosimo si innamora di Gabriella

Inoltre, ci saranno nuovi sviluppi per la conoscenza tra Cosimo e Gabriella. In particolare, Bergamini approfitterà della partenza di Salvatore in Germania per avvicinarsi sempre di più alla stilista del grande magazzino con la scusa di fare un piacere a sua madre, ammalata di Alzheimer. Peccato, che il giovane cominci a provare un vero interesse nei confronti della Rossi, tanto da confessarlo a Riccardo.

Il Paradiso delle Signore spoiler 17 febbraio: Federico è il frutto del tradimento di Silvia con Umberto

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, in onda domani 17 febbraio, svelano che Orlando Brivio farà una proposta allettante a Rocco e Marina, dopo essere rimasto totalmente soddisfatto del risultato, ottenuto con la realizzazione del fotoromanzo. Il regista, infatti, chiederà al giovane Amato e la Fiore di tornare a lavorare per lui.

Luciano, nel frattempo, subirà un altro choc al ritorno a casa. Silvia, infatti, deciderà di raccontargli tutta la verità in merito alla paternità di Federico. Nel dettaglio, la Cattaneo confesserà al ragioniere che loro figlio è frutto del tradimento con Umberto. A questo punto, l'uomo stupito, chiederà alla moglie di mantenere il massimo riserbo per non mettere a repentaglio la salute già cagionevole del fratello di Nicoletta. In attesa di vedere la puntata, si ricorda che per rivedere i colpi di scena della quarta stagione basterà collegarsi alla piattaforma "Rai Play".