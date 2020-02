Intrighi, tradimenti, storie d’amore, e colpi di scena, non mancano mai nella famosa soap opera Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Nella puntata del 10 febbraio 2020, Salvatore Amato (Emanuel Caserio) deciderà di allontanarsi momentaneamente dai suoi cari sconvolti quanto lui.

Il socio di Marcello Barbieri dopo aver appreso che non c’è nessuna traccia di suo padre Giuseppe poiché è stato arrestato, sceglierà di recarsi in Germania per vederci chiaro sull’intricata faccenda.

I tentativi di Riccardo (Enrico Oetiker) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), per tentare di far riconciliare Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina) invece non serviranno a niente. La contessa di Sant’Erasmo sarà irremovibile, soprattutto a causa dell’influenza di Achille Ravasi (Ettore Ferri).

Le 'veneri' attendono la festa di San Valentino, Adelaide e Umberto ancora ai ferri corti

Gli spoiler dell’81esimo episodio che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai lunedì 10 febbraio 2020, dicono che Marta e Vittorio si prepareranno nel migliore dei modi per una grande occasione.

I coniugi Conti, durante la consegna della prima copia del fotoromanzo del Paradiso, avranno la possibilità di incontrare finalmente l’editore Orlando Brivio. Si tratterà di un racconto realizzato nel lussuoso magazzino di Milano con i capi della collezione Paradiso disegnati come sempre dalla talentuosa stilista Gabriella. Nel frattempo le 'veneri' guarderanno il calendario, poiché si avvicinerà il giorno di San Valentino: il direttore Vittorio, a gran sorpresa si dirà disposto ad avviare un concorso proprio dedicato alla festa degli innamorati.

Successivamente Adelaide continuerà ad essere ai ferri corti con il cognato Umberto, nonostante Marta e Riccardo faranno di tutto per far tornare il sereno tra di loro.

Salvatore decide di partire, Agnese rifiuta l’aiuto di Armando

La contessa di Sant’Erasmo non vorrà per niente chiarire con il Guarnieri Senior, ma soprattutto perché sarà condizionata da Achille Ravasi.

Agnese e tutti gli altri componenti della famiglia Amato, riceveranno una notizia sconcertante.

La collezionista del Paradiso infatti verrà a sapere che il marito Giuseppe purtroppo si trova dietro le sbarre del carcere. Salvatore parecchio angosciato, deciderà di recarsi in Germania per verificare di persona se ciò che hanno appreso lui e i suoi familiari corrisponde alla realtà.

La futura suocera della Rossi pur essendo abbastanza agitata, questa volta non condividerà la sua preoccupazione con Armando, rifiutando addirittura l’aiuto dell’uomo.