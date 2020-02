Ancora una volta l’attenzione dei telespettatori dell’appassionante soap opera Il Paradiso delle signore, nei prossimi appuntamenti sarà concentrata sulla famiglia Guarnieri. Nella puntata che andrà in onda su Rai Uno il 2 marzo, la mossa di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e del fratello Riccardo (Enrico Oetiker) per far riappacificare Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) e Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) non andrà a buon fine. In particolare i due cognati non seppelliranno l’ascia da guerra a causa dell’ennesima intromissione del terzo incomodo Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Quest’ultimo si unirà alla cena organizzata dalla moglie e dal cognato di Vittorio Conti su richiesta della contessa.

Marta e Riccardo decisi a far riconciliare Adelaide e Umberto, Clelia scioccata

Dopo quanto accaduto negli episodi precedenti, nei quali Adelaide di Sant’Erasmo ha acquistato la villa Guarnieri, la contessa inizierà la convivenza forzata con Umberto. Le anticipazioni del 96esimo episodio della fortunata fiction daily, che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Rai lunedì 2 marzo, segnalano che nella dimora dei Guarnieri non si respirerà affatto un clima sereno.

La contessa e il cognato, infatti, continueranno ad essere ai ferri corti. A cercare di stemperare gli animi ci penseranno Marta e Riccardo che organizzeranno una cena di riconciliazione. Nel contempo, l’avvocato Lomonaco affiderà un incarico abbastanza delicato alla venere Angela Barbieri. Successivamente Clelia, ancora sotto shock per aver scoperto che Umberto Guarnieri è il vero padre di Federico Cattaneo, affronterà subito Luciano.

La proposta di Federico, Achille si presenta alla villa Guarnieri durante una cena di famiglia

La storica capocommessa, con molto coraggio, farà sapere al nonno di Margherita di essere al corrente della verità sulla paternità di suo figlio. Nel contempo l’ex fidanzato di Roberta sarà felice per essere tornato a lavorare nel magazzino più lussuoso di Milano, come tanto desiderava. Federico, dopo aver letto un articolo di giornale sulle frecce tricolori, proporrà al direttore Vittorio di far arrivare al paradiso uno dei piloti.

Purtroppo il piano di Riccardo e Marta per far chiarire una volta per tutte Adelaide e loro padre, verrà rovinato dall’arrivo inatteso di Achille Ravasi. Quest’ultimo, in realtà, si presenterà alla villa Guarnieri, proprio su invito della contessa. Nonostante ciò il commendatore non demorderà, visto che anche se si troverà nello stesso tavolo con il suo rivale sempre più deciso a farsi perdonare dalla cognata, le ricorderà che il loro rapporto è unico.