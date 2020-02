Il Paradiso delle signore prosegue con successo la sua messa in onda nel primo pomeriggio di Rai 1, come sempre alle ore 15:40 circa. Le anticipazioni rivelano che mercoledì 5 febbraio andrà in onda una nuova puntata che si preannuncia decisamente ricca di colpi di scena e di grandi sorprese per tutti i protagonisti.

Il Festival di Sanremo ha invaso anche le soglie del Paradiso e tutti sono appassionati dalla kermesse canora.

Intanto tra Armando e Agnese ci sarà un nuovo inatteso e al tempo stesso inaspettato riavvicinamento.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore del 5 febbraio: Luciano invita Armando a cena per vedere Sanremo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa oggi 5 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che la messa in onda del Festival di Sanremo monopolizza l'attenzione dei vari protagonisti. In particolar modo Luciano deciderà di invitare Armando a cena, così che possano vedere insieme la messa in onda della kermesse musicale in televisione.

Un invito al quale il personaggio interpretato dall'attore Pietro Genuardi, non potrà rinunciare.

Intanto Adelaide comincerà ad essere sofferente nei confronti dei suoi familiari: la donna si sente presa in giro e per questo motivo deciderà di reagire e di affrontare in prima persona sia Umberto che Riccardo. Una scelta che Adelaide maturerà dopo aver compreso che suo nipote, avanzando la proposta di un investimento sui giacimenti di gas nel mar Adriatico, in realtà intende aiutare economicamente suo padre.

Armando e Agnese si ritrovano sempre più vicini

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler sulla trama di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda mercoledì pomeriggio su Rai 1 rivelano che Armando alla fine deciderà di accettare l'invito che gli è stato fatto dai Cattaneo e così si recherà a casa loro per guardare assieme il Festival di Sanremo. Armando sa che a questa serata sarà presente anche Agnese: sebbene si sia promesso di starle lontano e di prendere le distanze alla fine accetterà l'invito.

E contrariamente a tutte le aspettative, i due amici si ritroveranno vicini più che mai a fine serata.

Chi non potesse seguire la nuova puntata della soap opera in programma questo mercoledì 5 febbraio potrà rivederla in replica streaming online accedendo al sito web RaiPlay.it, di cui sarà possibile scaricare anche l'applicazione omonima free che darà la possibilità ai telespettatori e fan del Paradiso di rivedere l'episodio comodamente da tablet oppure da un telefono cellulare, così da non dover ricorrere al computer di casa.