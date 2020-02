Nelle avventure della fiction Il Paradiso delle signore, non mancano certo intrighi, colpi di scena e intrecci amorosi. Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso su Rai Uno il 20 febbraio 2020, svelano che Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) sarà ancora profondamente amareggiato per il segreto che gli ha confessato sua moglie Silvia (Marta Richeldi).

Il ragioniere del negozio più lussuoso di Milano esploderà quando si troverà di fronte Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) davanti agli occhi di Clelia Calligaris (Enrica Pintore): il nonno della piccola Margherita avrà questa dura reazione avendo appreso di recente che il suocero di Vittorio Conti è il padre naturale di suo figlio Federico (Alessandro Fella).

Rocco Amato (Giancarlo Commare) invece soffrirà per l’ennesima volta per Marina Fiore (Ludovica Coscione), a causa della gelosia di Irene Cipriani (Francesca Del Fa).

Marta e Vittorio cercano di risolvere l’emergenza dello sciopero, Luciano perde le staffe

Nella puntata numero 89 che il pubblico avrà modo di seguire giovedì 20 febbraio 2020, Vittorio dopo essere ritornato a Milano si confronterà con la moglie Marta su un grande problema legato al Paradiso. I coniugi Conti cercheranno infatti di trovare una soluzione, per risolvere l’emergenza dei continui scioperi della fabbrica di Cosimo.

Intanto per caso Luciano incontrerà Umberto durante le ore di lavoro, nel grande magazzino milanese. Il ragioniere Cattaneo avendo appena scoperto che il Guarnieri Senior è il vero genitore biologico di Federico, che per ben 24 anni ha cresciuto come se fosse il padre, non riuscirà a gestire la sua rabbia. Il marito di Silvia perderà le staffe quando si troverà faccia a faccia con il cognato di Adelaide, sotto lo sguardo sconvolto di Clelia, la quale farà fatica a nascondere il suo stupore dopo aver assistito all’inaspettata scena.

Rocco respinto da Marina per aver ascoltato un consiglio di Irene

Nel contempo il regista Orlando Brivio sceglierà la caffetteria come location per girare il nuovo fotoromanzo. Rocco dopo aver ascoltato il consiglio di Irene, che farà capire di amare il giovane siciliano, troverà il coraggio per dare un bacio appassionato a Marina sul set delle riprese. L’aspirante attrice non reagirà per niente bene al gesto dell'Amato, dandogli un due di picche.

Successivamente comincerà ad esserci uno spiraglio di luce per porre fine allo sciopero delle dipendenti verificatosi nella fabbrica di tessuti del Bergamini in collaborazione con il Paradiso. Per concludere Rocco, si renderà conto di non avere nessuna possibilità di riuscire a conquistare la Fiore.