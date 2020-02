Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 si concentrano sulla difficile situazione di Silvia e Luciano. Federico non è il figlio del ragioniere, bensì di Umberto Guarnieri. La tensione tra i due coniugi sarà altissima, tanto da far intuire una possibile rottura. Silvia, facendosi coraggio, scriverà una lettera al marito e la nasconderà nella sua valigetta ventiquattrore.

Intanto, Riccardo sarà molto dispiaciuto per la vendita di Villa Guarnieri, sebbene consapevole che sia l'unica soluzione per risolvere la crisi finanziaria che ha colpito come un fulmine a ciel sereno la sua famiglia.

Angela gli starà accanto, sperando che il giovane Guarnieri possa provare un forte sentimento nei suoi confronti. Successivamente, Federico prenderà una decisione che potrebbe dargli un po' di serenità.

Il Paradiso delle Signore 4 nuove puntate: Silvia cerca il perdono di Luciano

Nella puntata della soap opera in onda giovedì 26 febbraio 2020 su Rai 1, vedremo il dolore e il senso di colpa di Silvia diventare ingestibili. La donna proverà a far capire a Luciano di essere consapevole di aver sbagliato in passato e di aver agito per il bene di Federico, ma il ragioniere sembrerà davvero irremovibile.

Dal canto suo Federico, già amareggiato per l'operazione chirurgica non andata a buon fine, sentirà che tra i suoi genitori qualcosa non va. Non capendone il motivo, il giovane penserà di tornare a lavorare al Paradiso delle Signore, con la speranza di trovare un po' di pace interiore.

L'idea di Riccardo per salvare Villa Guarnieri

Federico non sarà l'unico a soffrire nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore.

Villa Guarnieri ormai è in vendita, i mobili e i preziosi sono da dividere e Adelaide è pronta ad abbandonare la dimora. Riccardo però avrà un'intuizione che potrebbe salvare in extremis la situazione. Cosa avrà in mente? Nel frattempo, Clelia ed Ennio, l'uomo che le sta facendo perdere la testa, incontreranno Luciano. Tra la capo commessa e il marito di Silvia ci saranno sguardi di imbarazzo. Il ragioniere, già in ansia per quanto scoperto su Federico, non sarà felice di vedere Clelia in compagnia di un altro uomo ma capirà che forse è arrivato il momento di lasciarla libera.

La lettera di Silvia nel Paradiso delle Signore

Agnese non riuscirà a riprendersi, non accettando la realtà dei fatti riguardo la nuova vita di Giuseppe. La Amato si avvicinerà as Armando che, incurante delle intimidazioni di Antonio, non le volterà le spalle. Stando alle anticipazioni della puntata di giovedì 26 febbraio inoltre, Silvia scriverà una lettera al marito, nella quale si aprirà e gli parlerà a cuore aperto, prendendosi le responsabilità per gli errori commessi nel suo passato. Luciano la perdonerà?