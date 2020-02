Proseguono le vicende dello sceneggiato Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 15:40 di ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Le anticipazioni dell’episodio che il pubblico potrà seguire mercoledì 26 febbraio svelano che Armando Ferraris (Pietro Genuardi) farà un gesto inaspettato a causa di Antonio Amato (Giulio Corso): quest'ultimo non vedrà di buon occhio gli atteggiamenti dell’anziano uomo nei confronti di sua madre. Dopo aver avuto un acceso confronto con il fratello di Salvatore e Tina, il capo magazziniere del Paradiso purtroppo si allontanerà da Agnese (Antonella Attili) in un modo abbastanza drastico.

Il piano di Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e Rocco (Giancarlo Commare) per far ingelosire Marina Fiore (Ludovica Coscione), invece comincerà a dare i primi frutti.

La signora Amato decisa a tornare a lavorare, la villa Guarnieri sul punto di essere venduta

Nel corso della 93^ puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Rai mercoledì 26 febbraio 2020, Gabriella, Antonio ed Elena, si preoccuperanno per Agnese. In particolare quest’ultima, nonostante i suoi familiari e la sua futura nuora le chiederanno di fare cautela, vorrà tornare lo stesso a lavorare all’atelier.

A questo punto la Rossi e i due coniugi Amato faranno il possibile per far cambiare idea alla collezionista del Paradiso, dicendole che con la ferita che si è provocata ad un dito non potrà cucire.

Intanto Umberto, sempre più deciso a vendere la villa Guarnieri, inviterà il figlio Riccardo a dividersi tutto ciò che si trova all’interno della sua dimora con la zia Adelaide.

Nel contempo le mosse strategiche di Irene, architettate appositamente per Rocco con l’obiettivo di far ingelosire Marina, continueranno ad essere attuate alla perfezione.

Armando si allontana da Agnese, Angela frenata con Riccardo

In seguito Armando dopo aver avuto una discussione accesa con Antonio si adeguerà alla volontà del giovane, visto che si convincerà che sia meglio fare un passo indietro nei confronti di Agnese. Quest’ultima, non essendo a conoscenza del battibecco avvenuto tra suo figlio e il capo magazziniere, non riuscirà a capire come mai il suo coinquilino all’improvviso sia diventato così freddo con lei.

Intanto Riccardo rimarrà sempre più affascinato da Angela, soprattutto quando verrà a sapere che ha dimostrato di essere molto coraggiosa affrontando la contessa Di Sant’Erasmo. Nonostante ciò, la giovane Barbieri sarà frenata con il fratello di Marta, e non si farà nessuna illusione, poiché sarà convinta che se tra di loro nascerà una storia d’amore, essa non avrebbe alcun futuro.