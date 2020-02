Prosegue lo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap italiana con protagonisti gli attori, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. La trama della puntata del 5 febbraio 2020 su Rai 1 rivela che Vittorio farà un'allettante proposta a Marcello e Salvatore, mentre Armando Ferraris e Agnese Amato saranno invitati a cena a casa Cattaneo. Infine Adelaide di Sant'Erasmo vorrà mettere becco nei piani di Umberto e Riccardo Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, puntata 5 febbraio: Vittorio fa una proposta a Marcello e Salvatore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, della puntata in programma mercoledì 5 febbraio 2020 su Rai 1, rivelano che Luciano (Giorgio Lupano) inviterà il capo-magazziniere ad assistere alla kermesse canora di Sanremo a casa sua. Intanto, Marcello e Salvatore non rimarranno soddisfatti della loro idea di prendere a noleggio un televisore per permettere ai loro clienti di ascoltare le canzoni in gara.

Fortunatamente Vittorio (Alessandro Tersigni) riuscirà a riportare il sorriso sulla bocca dei due soci della caffetteria. Il Conti, infatti, proporrà al Barbieri e l'Amato una proposta imprenditoriale. In pratica, il consorte di Marta chiederà ai due giovani di aiutarlo a pubblicizzare il grande magazzino. Per fare ciò, l'uomo proporrà alle clienti del suo lussuoso negozio una promozione, in maniera tale da dirottarle, successivamente, nella Caffetteria di Salvatore e Marcello.

Armando e Agnese sempre più complici

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, della puntata in onda il 5 febbraio sulla rete ammiraglia statale, annunciano importanti colpi di scena. Nel dettaglio, Armando si recherà a cena da Luciano e Silvia, senza sapere che hanno invitato anche Agnese (Antonella Attili), ristabilitasi dopo la brutta influenza che l'aveva addirittura costretta ad assentarsi dal posto di lavoro.

Qui la signora Amato e il Ferraris diventeranno sempre più complici, grazie all'atmosfera romantica data dalle canzoni del Festival di Sanremo. A tal proposito, la madre di Salvatore temerà di sbilanciarsi con il capo-magazziniere, visto che suo marito Giuseppe è ancora disperso in Germania.

Adelaide si confronta con Riccardo e Umberto

Nel frattempo Adelaide deciderà di avere un confronto con Riccardo (Enrico Oetiker) e Umberto. Il fratello di Marta (Gloria Radulesco), infatti, deciderà di aiutare il papà, proponendogli un grosso affare. Una proposta, che farà rizzare i capelli alla Contessa di Sant'Erasmo.

Quest'ultima, infatti, vorrà avere l'ultima parola sul piano d'investimento di alcuni giacimenti del Mar Adriatico da parte di figlio e padre Guarnieri, nonostante quest'ultimo abbia tradito la sua fiducia, iniziando un flirt con Flavia alle sue spalle.