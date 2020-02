Il Paradiso delle Signore 4, la soap di Rai 1 che ha conquistato il cuore del pubblico, narra delle vite dei personaggi che ruotano intorno al grande magazzino della Milano degli anni sessanta. Nella puntata di mercoledì 5 febbraio, il Festival di Sanremo sarà protagonista anche nella soap, sia alla caffetteria che in casa Cattaneo. Il progetto di Salvatore e Marcello sarà appoggiato da Vittorio, mentre Armando e Agnese si troveranno molto vicini a casa di Luciano. Infine, Adelaide affronterà Umberto e Riccardo riguardo a un investimento che il nipote vorrebbe avviare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, mercoledì 5 febbraio: Vittorio aiuterà Salvatore e Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì, 5 febbraio, raccontano che alla caffetteria ci sarà una novità. Marcello e Salvatore, infatti, proporranno ai loro clienti la possibilità di seguire il Festival di Sanremo nel loro locale. Ben presto, però, la loro iniziativa si rivelerà un flop. Fortunatamente, Vittorio Conti riporrà la sua fiducia nella capacità imprenditoriale dei due ragazzi e deciderà di sostenerli, arrivando in loro soccorso.

L'imprenditore avrà un'idea che permetterà di aiutare Salvatore e Marcello nella loro avventura e nello stesso tempo otterrà un vantaggio per il suo Paradiso che potrà essere pubblicizzato.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata del 5 febbraio: Adelaide affronterà Riccardo e Umberto

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 5 febbraio rivelano che, nella puntata di mercoledì, i Cattaneo inviteranno Agnese e Armando a cena, per guardare tutti insieme il Festival di Sanremo e trascorrere dei momenti piacevoli dopo le brutte notizie che hanno travolto la famiglia.

I due accetteranno volentieri e alla fine della serata trascorsa in compagnia dei loro amici, la signora Amato e il capomagazziniere si ritroveranno inaspettatamente vicini come mai era successo prima. Tra Armando e Agnese il legame di amicizia è diventato semrpe più solido negli ultimi tempi e potrebbe sfociare in un sentimento più profondo, ma la donna teme di sbilanciarsi perché non sa ancora dove si trova suo marito Giuseppe, disperso in Gemania.

Infine, a Villa Guarnieri, Adelaide deciderà di affrontare Umberto e Riccardo. Alla Contessa, infatti, non sfuggirà l'intenzione del nipote di aiutare il commendatore: Riccardo proporrà di investire una somma nei giacimenti dell'Adriatico e la zia vorrà discuterne con i Guarnieri. Dopo l'affronto ricevuto da Umberto, la Contessa D'Erasmo ha sentito una forte delusione che l'ha costretta ad allontanarsi dall'unico uomo che abbia mai amato nella sua vita e sarà difficile per lei recuperare la fiducia.