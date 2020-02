Continua l'appuntamento con le notizie incentrate sulla bellissima soap opera de Il paradiso delle signore, la TV Soap campionessa di ascolti su Rai1. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 17 al 21 febbraio rivelano che Luciano Cattaneo sarà molto furioso con Umberto Guarnieri. La famiglia Amato resterà sconvolta dopo a aver saputo una brutta verità su Giuseppe. Cosimo Bergamini confesserà di essersi innamorato di Gabriella Rossi.

Il paradiso delle signore, spoiler della settimana 17-21 febbraio: Cosimo innamorato di Gabriella

Le trame de Il paradiso delle signore, attinenti alle nuove puntate, a cui il pubblico di Rai 1 assisterà da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020, rivelano che dopo aver saputo che Federico è a tutti gli effetti il figlio di Umberto ed essersi allontanato da casa, Luciano totalmente sconvolto deciderà di farsi vivo e chiamare sua moglie. A quel punto il ragionier Cattaneo esigerà che Silvia mantenga il silenzio per evitare un'ulteriore sofferenza al giovane.

In partenza per l’Expo 61, Vittorio Conti farà sapere alle Veneri che in sua assenza sarà Marta il loro punto di riferimento. Intanto Cosimo continuerà a incontrarsi con Gabriella e confesserà a Riccardo di essersi innamorato di lei. Rocco e Marina verranno scelti per interpretare nuovamente i protagonisti di un nuovo cineromanzo. Federico esprimerà l'intenzione di ritornare al grande magazzino, infatti chiederà a suo padre di fissargli un appuntamento con la moglie del dottor Conti.

Nella fabbrica di Bergamini una protesta minaccerà la realizzazione dei capi della collezione del grande magazzino. Nel frattempo crescerà la rabbia di Luciano verso i confronti di sua moglie, tant'è che il loro matrimonio andrà a peggiorare.

Il paradiso delle signore al 21 febbraio: Luciano non nasconde il suo odio a Umberto

Gli spoiler de Il paradiso delle signore in programma la prossima settimana, rivelano che Ennio corteggerà Clelia, la quale accetterà un invito nel suo cinema insieme al figlio Carletto.

Intanto per amore di Marina, Rocco convincerà il produttore del cineromanzo ad assegnare delle parti anche alle altre Veneri. Irene notando un lento riavvicinamento tra i due, deciderà che è arrivato il momento di rientrare in azione, ragion per cui userà la scusa di dargli una mano a esercitarsi con il copione. Momentaneamente al capo del grande magazzino, Marta proverà a mettere fine alla protesta dei lavoratori, anche se invano. In seguito la donna risolverà definitivamente il problema dopo essersi confrontata con Vittorio. Nel frattempo Umberto si recherà al grande magazzino per fare una visita a sua figlia: qui incontrerà Luciano che non riuscirà a trattenere l'odio che prova verso i suoi confronti a causa della paternità di Federico.

A questo punto salirà sempre di più la tensione tra Silvia e suo marito, tant'è che il figlio incomincerà a volere delle spiegazioni dai suoi genitori.

Il paradiso delle signore: Salvatore porta brutte notizie dalla Germania

Le anticipazioni della prossima settimana de Il paradiso delle signore inoltre svelano che Clelia accetterà l'invito garbato di Ennio, mentre Rocco soffrirà per Marina. Salvatore ritornerà dalla Germania dove ha scoperto che Giuseppe non si trova in galera: qui una brutta verità più crudele sconvolgerà completamente l'intera famiglia Amato. L'iniziativa di Marta si dimostrerà essere quella giusta, infatti farà fermare lo sciopero dei lavoratori.