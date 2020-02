Il Paradiso delle signore continuerà ad emozionare i fedeli telespettatori con le sue storie ricche di colpi di scena. Le trame inerenti le puntate in onda dal 24 al 28 febbraio, rivelano che il segreto su chi sia il vero padre di Federico verrà scoperto da Clelia Calligaris, la quale troverà una lettera che Silvia aveva scritto a Luciano. Nel frattempo, Adelaide acquisterà Villa Guarnieri e tornerà a vivere sotto lo stesso tetto di Umberto mentre Elena e Antonio faranno momentaneamente ritorno a Milano, ma soltanto per dare una brutta notizia ad Agnese.

Infine, Riccardo inviterà Angela a cena, ma le cose non andranno come sperava.

Il Paradiso delle signore, tornano Antonio ed Elena

Le trame de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 febbraio rivelano che Umberto dirà a Marta e a Riccardo che molto presto si vedrà costretto a chiudere la Banca Guarnieri. Nel frattempo, al Paradiso Vittorio deciderà di dedicare un angolo ai cosmetici forniti dal giovane imprenditore Gilberto Sacco. Il bel Conti affiderà la gestione del settore a Dora. Più tardi, Rocco ed Armando dovranno gestire un invito complesso mentre la signora Agnese riceverà due sorprese: una splendida e l'altra brutta.

La sorpresa positiva è il ritorno inaspettato di Antonio ed Elena, quella negativa è che i due sono in città soltanto per aiutare Salvatore a comunicare alla madre una triste verità su Giuseppe. Intanto Umberto, in preda alla gelosia, affronterà a muso duro Achille Ravasi. Poco dopo, il commendatore comunicherà a sua cognata Adelaide che ha intenzione di vendere la villa.

Il Paradiso delle signore, puntate 24-28 febbraio: Rocco e Irene fanno ingelosire Marina

Negli episodi de il paradiso delle signore dal 24 al 28 febbraio vedremo Antonio non essere del tutto convinto di Armando Ferraris nonostante quest'ultimo, ormai, faccia parte della famiglia Amato. Nel frattempo, Agnese cercherà di togliersi la fede, ma nel farlo si ferirà ad un dito. Poco dopo, al Paradiso Vittorio mostrerà a Gilberto l'angolo cosmetici e gli presenterà Dora e Clelia.

Intanto, Angela mostrerà la sua vicinanza a Riccardo in un momento molto difficile per lui e per la sua famiglia e ciò farà sì che il loro rapporto si intensifichi. Più tardi, Rocco si lascerà convincere da Irene a mettere in atto una strategia per far ingelosire Marina. Intanto Armando andrà a trovare Agnese, ma poi si imbatterà in Antonio che gli chiederà di non cercare di approfittarsi di sua madre ora che è fragile. Nel frattempo, Gabriella, Antonio ed Elena cercheranno di convincere Agnese a non andare a lavorare visto che con la ferita al dito non potrà cucire. Più tardi Umberto, avendo ormai deciso di venderà la villa, proverà a convincere Adelaide e Riccardo a dividersi i mobili e gli oggetti presenti in casa.

Intanto, Rocco ed Irene manderanno avanti il loro piano per suscitare la gelosia di Marina.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 28 febbraio: Clelia scopre chi è il vero padre di Federico

Gli spoiler Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 febbraio, rivelano che Armando deciderà di allontanarsi da Agnese in seguito all'incontro con Antonio ma la signora Amato, non sapendo del loro incontro, non riuscirà a comprendere il motivo della decisione del Ferraris. Nel frattempo Riccardo sarà sempre più colpito da Angela, la quale ha trovato il coraggio di esporsi per lui con Adelaide. La giovane, però, non si farà illusioni e cercherà di mantenere le distanze con il Guarnieri junior.

Più tardi, Silvia proverà a smorzare le tensioni che si sono create con Luciano, ma lui si mostrerà sempre più integerrimo. Intanto, Federico tornerà a lavorare al Paradiso dove forse recupererà un po' di serenità. Poco dopo, Riccardo avrà un'idea per salvare Villa Guarnieri destinata ormai alla vendita. Cosa avrà pensato il giovane rampollo? Nel frattempo, Luciano si imbatterà in Clelia ed Ennio e l'imbarazzo tra i tre sarà evidente. Tuttavia il ragioniere deciderà di non intromettersi nella vita sentimentale della Calligaris. Intanto Agnese, in un momento di estrema fragilità, si mostrerà molto disponibile con Armando, il quale si comporterà da vero signore.

Più tardi Silvia, tormentata dagli errori passati, scriverà una lettera a Luciano e la riporrà nella sua ventiquattrore. Nel frattempo, Antonio cambierà opinione su Armando e si scuserà con lui chiedendogli di prendersi cura di sua madre. Poco dopo, al Paradiso Vittorio ringrazierà le Veneri per aver contribuito a rendere un successo la nuova linea di cosmetici. Intanto, Adelaide comprerà Villa Guarnieri e tornerà a vivere con Umberto mentre Riccardo inviterà Angela a cena, ma un imprevisto manderà tutto a monte. Più tardi, Clelia si recherà nell’ufficio di Luciano per prendere un gioco che Carletto aveva dimenticato lì e finirà per trovare la lettera di Silvia e scoprire così la verità su chi sia il padre di Federico.