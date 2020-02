Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2020 in prima visione assoluta su Rai 1. I colpi di scena, anche in questi nuovi avvincenti episodi, non mancheranno: occhi puntati in particolar modo su Adelaide, la quale riuscirà a diventare a tutti gli effetti la nuova proprietaria di Villa Guarnieri.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 28 febbraio: Adelaide acquista la villa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore che il pubblico avrà modo di vedere in onda fino a venerdì 28 febbraio in televisione, rivelano che Adelaide dopo aver riflettuto a lungo, deciderà di abbandonare villa Guarnieri e quindi di andare via.

Eppure proprio in quel momento, quando ormai la vendita della villa sembra essere un qualcosa di inevitabile, a Riccardo verrà in mente un'idea, l'unica che al momento potrebbe salvare l'immobile di famiglia.

E il colpo di scena avrà a che fare proprio con il personaggio di Adelaide. Le trame della soap opera del pomeriggio di Rai 1, infatti, rivelano che sarà proprio lei a diventare la nuova proprietaria della villa. Questo acquisto, quindi, le permetterà di rientrare di nuovo da protagonista assoluta in famiglia ma al tempo stesso dovrà tornare di nuovo a convivere con Umberto.

E tra i due la tensione continua ad essere altissima: come si evolverà la situazione? Riusciranno a trovare un nuovo punto d'incontro oppure no?

Intanto gli spoiler de Il Paradiso delle signore 4 rivelano che per Federico arriverà il momento di tornare di nuovo a svolgere il suo lavoro all'interno del grande magazzino. Tra i suoi genitori, invece, la situazione continua ad essere in grande crisi. Come se non bastasse, nel corso dei prossimi episodi, anche un'altra persona verrà a conoscenza di quel segreto che riguarda il vero papà di Federico.

Clelia scopre la verità su Luciano e Federico

Clelia si recherà all'interno dell'ufficio di Luciano per recuperare un giocattolo del piccolo Carletto: fin qui nulla di grave se non fosse per il fatto che entrerà in possesso anche della lettera che Silvia aveva scritto a suo marito, dove parlava del vero padre di suo figlio. Anche per Clelia, quindi, sarà un duro colpo venire a conoscenza del fatto che Luciano non sia il vero padre di Federico: riuscirà a tenere per se questo segreto oppure affronterà la situazione?

Occhi puntati anche su Riccardo, che continua ad essere attratto da Angela: quest'ultima, però, sa che il loro sarebbe soltanto un amore impossibile e per questo motivo non intende fare dei passi in avanti.