Continua la programmazione giornaliera de Il Segreto, tutti i pomeriggi eccetto il sabato, alle 16:35 su Canale 5. Nelle puntate della soap di Aurora Guerra attualmente in onda in Italia, una tra le varie storyline in corso, accomuna tutti i personaggi che animano le vicende di Puente Viejo l'imminente inondazione. L'annuncio della sciagura che dovrebbe abbattersi sulla cittadina è stato dato dal sottosegretario Garcia-Morales e tutti continueranno a chiedersi cosa si nasconda dietro il fare minaccioso dell'uomo e perché provi risentimento verso Puente Viejo.

La sua identità verrà svelata nella puntata in onda domenica 2 febbraio. La defunta sposa di Fernando, Maria Elena Casado de Brey, era la nipote del sottosegretario che è giunto in città per vendicare la morte della giovane. Intanto, Maria continuerà a sottoporsi alla terapia sperimentale iniziata con l'infermiera Dori mentre Irene cercherà di scoprire cosa sta architettando Carmelo e quale documento ha sottratto al Mesìa.

Anticipazioni de Il Segreto, puntata del 2 febbraio: Garcia-Morales vuole ottenere giustizia per la nipote

Da quando Juan Garcia-Morales ha annunciato agli abitanti di Puente Viejo che la cittadina verrà spazzata via dall'acqua del nuovo bacino idrico l'interrogativo comune è stato: perché l'uomo sembra mosso dal risentimento? Severo e Francisca hanno fatto delle indagini e scoperto che non esiste alcun interesse nazionale dietro la costruzione della diga e la conseguente distruzione della cittadina, perciò il Santacruz, la Montenegro, il Sindaco e Raimundo cercheranno di scoprire chi è veramente il sottosegretario.

Le anticipazioni riguardanti la puntata de Il Segreto trasmessa il 2 febbraio rivelano che al pubblico apparirà tutto più chiaro quando si vedrà Garcia-Morales stringere a sé il ritratto di Maria Elena Casado de Brey, la nipote dell'uomo rimasta uccisa al ricevimento organizzato per il suo matrimonio con Fernando. Verrà a galla che il sottosegretario vuole ottenere giustizia per la giovane e spazzare via l'intera comunità di Puente Viejo.

Il Segreto in onda il 2 febbraio, anticipazioni: Maria vuole continuare la terapia dell'agopuntura

Nella puntata de Il Segreto in onda domenica 2 febbraio il pubblico continuerà a seguire le vicende degli abitanti di Puente Viejo alle prese con le indagini sulla vera identità del sottosegretario Garcia-Morales. Mentre Isaac e la moglie Elsa faranno alla cittadina una cospicua donazione in vista dell'imminente tragedia, il sottosegretario continuerà ad offrire agli abitanti di Puente Viejo degli indennizzi troppo bassi per convincerli ad abbandonare le case e le attività commerciali. Nel frattempo Francisca, impegnata in prima linea nella difesa della sua città, inizierà ad essere preoccupata anche per Maria che intanto farà di tutto per tornare a camminare.

La giovane Castañeda vuole ritornare alla vita di prima per essere autonoma e capace di prendersi cura dei suoi due figli. Per tale motivo chiederà all'infermiera Vilches di continuare ad utilizzare la terapia dell'agopuntura che, seppur difficile e pericolosa, sembra averle portato risultati positivi.