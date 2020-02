Una nuova puntata de Il Segreto attende i fan nel pomeriggio di lunedì 3 febbraio, a partire dalle ore 16:30 circa su Canale 5.

Le anticipazioni, riportano che Elsa e Isaac, nel corso della merenda offerta a tutti i paesani, annunceranno la loro volontà di lasciare Puente Viejo. In attesa di capire se il loro sarà un addio o solo un arrivederci, Severo e Carmelo, cercheranno di contrastare la furia distruttiva di Garcia Morales e avranno il sospetto che dietro alle mosse del politico vi sia un risentimento personale verso gli abitanti del borgo iberico.

Il segreto, spoiler: Elsa e Isaac comunicano di voler lasciare Puente Viejo

Continuano gli intrighi e i colpi di scena nella soap Il segreto, che nel prossimo episodio vedrà Elsa e Isaac annunciare una grande novità. I due coniugi infatti, proprio nel bel mezzo della merenda offerta a parenti e amici, annunceranno di voler lasciare Puente Viejo. I Guerrero diranno di dover partire per risolvere alcune questioni legate all'eredità di Elsa, ma per i due sembrerà essere un vero e proprio addio.

La coppia infatti, vorrà lasciarsi alle spalle i recenti accadimenti e cominciare insieme una nuova vita, non prima di aver donato una cospicua somma di denaro al Comune, in segno di riconoscenza per l'aiuto offerto in occasione della malattia della Laguna.

Severo e Carmelo contro Garcia Morales nella puntata del 3 febbraio

Due dei personaggi più amati de Il segreto si apprestano dunque a lasciare la soap, mentre il nuovo arrivato Garcia Morales darà ancora grattacapi a tutti i paesani. Saranno Severo e Carmelo a fare fronte comune contro il sottosegretario, cominciando ad indagare su di lui e arrivando a pensare che le mosse del politico possano essere riconducibili ad una sorta di risentimento personale verso gli abitanti di Puente Viejo.

Sarà evidente che Morales non ha l'intenzione di andare incontro ai cittadini del borgo e continuerà a minacciare gli abitanti nel tentativo di convincerli ad accettare le sue condizioni.

Il tempo stringerà e il sottosegretario arriverà a minacciare tutti i paesani di far intervenire l'esercito per ripristinare l'ordine a Puente Viejo se continueranno ad ostacolare i lavori per la nuova diga. Intanto si comincerà ad intuire che Garcia Morales ha un legame stretto di parentela con Maria Elena: questo sembrerà avvalorare la tesi di Carmelo e Severo sui reali propositi distruttivi dell'uomo.

Questo e molto altro nella nuova puntata de Il segreto in onda lunedì 3 febbraio, a partire dalle ore 16:30 circa su Canale 5. Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.