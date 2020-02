Nuovi volpi di scena attendono i fan de Il Segreto nei nuovi episodi in onda dal 23 al 28 febbraio prossimi. Nel consueto orario delle 16:30, i fan della soap tv iberica vedranno come l'infermiera Dori sarà sempre più fuori controllo, tanto da arrivare ad un passo dall'uccidere Maria. Solo l'arrivo di Fernando impedirà alla donna di fare del male alla Castaneda e sarà proprio il Mesia ad uccidere a sua volta la Vilches con lo stesso bisturi che la donna voleva utilizzare per porre fine alla vita di Maria.

In paese intanto farà la sua comparsa Marina, la madre di Esther, che in realtà non è morta come voleva far credere la giovane.

Il segreto, spoiler: Maria è in pericolo nelle mani di Dori Vilches

Anche nelle prossime puntate de Il segreto continueranno gli intrighi e i colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Al centro delle vicende il rapporto tra Maria e l'infermiera Dori Vilches. Quest'ultima, come noto, non è in sé e mediterà di fare del male alla Castaneda. Maria, nonostante tutto, si farà ancora curare da lei ma avrà il sentore di essere in pericolo.

Nel frattempo, Severo e Carmelo studieranno un piano per far cadere in trappola Fernando, convinti che l'uomo sia in combutta con Garcia Morales nel piano di distruzione di Puente Viejo.

Il segreto, trame 23-28 febbraio: Fernando smascherato da Severo e Carmelo, Esther rivede la madre

Nel corso delle nuove puntate de Il segreto i fan della soap tv iberica vedranno come Carmelo e Severo riusciranno a smascherare Fernando, scoprendo che l'uomo è complice di Garcia Morales.

Quest'ultimo infatti, non è altri che lo zio di Maria Elena, la defunta moglie del Mesia, il quale lo avrà convinto della responsabilità dei paesani nella morte della donna. Nel frattempo, don Anselmo manifesterà a don Berengario i suoi dubbi circa la vera identità di Esther. L'anziano parroco infatti, non crede che la giovane sia figlia del suo collega. A Puente Viejo giungerà poi proprio Marina, la donna con cui don Berengario ebbe una relazione da giovane e che Esther ha sempre sostenuto fosse morta.

Il segreto: Dori tenta di uccidere Maria ma viene assassinata a sua volta da Fernando

Le anticipazioni riguardanti la nuova settimana di programmazione de Il segreto, svelano come Dori, sull'orlo della pazzia, tenterà di uccidere Maria con un bisturi. Il ritorno improvviso di Fernando a 'La habana', impedirà alla donna di fare del male alla Castaneda. Subito dopo, Fernando si ritroverà a parlare con l'infermiera e, dopo averle giurato amore eterno, la pugnalerà con la stessa arma che la donna voleva utilizzare contro Maria. Dori quindi, perderà la vita per mano di Fernando.

Per scoprire cosa succederà dopo l'assassinio di Dori, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap Il segreto che si ricorda, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, ad esclusione del sabato, a partire dalle 16:30 circa.