Nelle puntate de Il Segreto ora in onda su Canale 5, i paesani sono preoccupati per la decisione di Garcia Morales di inondare Puente Viejo. Non sanno però che a breve Fernando avrà in serbo per loro una sgradita sorpresa. Dopo aver boicottato le terapie di Maria per fare in modo che non torni a camminare, Il Mesia porrà fine alla vita dell'infermiera, per poi rapire la ex consorte e portarla in un monastero abbandonato.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Maria riuscirà a liberarsi dalla morsa di Fernando e, dopo aver azionato il detonatore posto tra le mura del monastero, tornerà sulle sue gambe alla Casona, dove verrà accolta da Francisca e Raimundo.

Che fine avrà fatto il Mesia?

Il Segreto anticipazioni: una tranquillità apparente

Nel corso delle prossime puntate della soap opera, il tenente Cepeda farà visita ad Irene, Severo e Carmelo per informarli della morte del sottosegretario e rassicurarli sul destino del paese. Garcia Morales infatti ha firmato la documentazione che impedirà la distruzione di Puente Viejo. Nel frattempo, Maria racconterà a Francisca cosa è accaduto al monastero, rassicurando la madrina sul fatto che Fernando sia rimasto sepolto sotto le macerie.

Le ricerche per trovare il corpo del Mesia però, non porteranno a nulla. Le anticipazioni de Il Segreto raccontano che, durante una notte apparentemente tranquilla, Fernando ricomparirà all'improvviso provvisto di alcune torce. Furibondo, il Mesia inizierà a dare fuoco al paesino, per poi recarsi alla Casona per avere l'ultimo confronto con Maria.

La fine di Fernando Mesia

Tiburcio, Matias e gli altri paesani cercheranno di domare le fiamme, mentre il paesino scomparirà lentamente tra le ceneri.

Nel mentre, Maria riuscirà a mettere in salvo Esperanza e Beltran, pronta a fuggire. Tuttavia, la Castaneda vorrà incontrare per l'ultima volta il responsabile di tutte le sue disgrazie.

I due si troveranno faccia a faccia nel grande salone della Casona. Fernando, in preda al delirio, confesserà a Maria tutti i suoi crimini commessi dopo il suo arrivo a Puente Viejo. Il perfido Mesia non sa che la sua ex moglie ha in serbo per lui una tragica sorpresa.

Stanca di tutto il dolore e la sofferenza patiti, la Castaneda estrarrà un'arma da fuoco e, senza pensarci due volte, colpirà Fernando, che si accascerà a terra privo di vita. Come rendono noto le anticipazioni de Il Segreto, Maria raggiungerà i suoi bambini e la mattina seguente informerà Francisca e Raimundo di voler partire per Cuba. La sua speranza è di rifarsi una vita a Cuba accanto a Gonzalo, l'unico uomo che abbia mai amato. La Montenegro e l'Ulloa la saluteranno a malincuore, sperando che la dipartita di Fernando possa mettere pace ai tormenti di Maria e di tutto il paesino.