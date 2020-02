Nuove anticipazioni spagnole de Il Segreto della settimana 17-21 febbraio arrivano dal sito ufficiale Cultura en Serie. La supremazia di Isabel finirà in un attimo, visto che la nobildonna perderà la vita. Intanto, Eulalia tramerà nell'ombra con l'intenzione di distruggere la sua storica rivale Francisca Montenegro.

Nel frattempo, Raimundo avrà un incidente nel bosco. L'Ulloa verrà trovato in pessime condizioni nel bosco accanto a Puente Viejo. Chi lo avrà ridotto in quello stato? Di seguito, tutte le anticipazioni delle ultime trame iberiche.

Il Segreto, nuove anticipazioni: la vita di Isabel nelle mani di Francisca

Tante le novità negli episodi iberici della soap opera. La Montenegro, dopo aver scoperto i piani di Isabel, non avrà esitazioni e pianificherà la sua dipartita. Una volta che le due donne saranno faccia a faccia, la Marchesa proverà a convincere Francisca di risparmiarle la vita, dando tutta la colpa ad Eulalia.

Isabel inoltre metterà al corrente la pericolosa Montenegro che le sue indagini hanno dato i loro frutti. Donna Eulalia ha simulato la propria dipartita e non si fermerà fino a quando non avrà eliminato entrambe.

Preoccupata e inorridita allo stesso tempo, Francisca proverà a credere alla Marchesa, proponendole di allearsi con lei per mettere Eulalia con le spalle al muro. Stando alle nuove anticipazioni spagnole de Il Segreto però, Isabel non si fiderà totalmente della Montenegro e chiederà così al suo caposquadra di proteggerla a vista, terrorizzata dal fatto che Francisca possa tradirla.

Raimundo in balia del destino in mezzo al bosco

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, Isabel sentirà che la fine è vicina, nonostante Francisca le abbia assicurato di unire le forze per distruggere Eulalia. La nobildonna si rifugerà nella sua tenuta e parlerà a cuore aperto ai figli, mettendoli in guardia. Nessuno dovrà entrare nelle sue proprietà fino a cessato allarme. Isabel dirà loro che qualcuno vuole eliminare la loro famiglia.

Intanto, Raimundo avrà un incidente nel bosco. Dopo essersi slogato un polso, l'Ulloa cadrà a terra esanime, colpito da una mano misteriosa. Altrettanto misterioso sarà il personaggio che salverà l'uomo, portandolo in un luogo sicuro. Qualcuno voleva far fuori anche il povero Ulloa? Eulalia, poco dopo, riceverà una notizia che la renderà felice: Isabel ha perso la vita. A comunicarle il fatto sarà Campuzano. A quel punto, come rivelano le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto pubblicate da Cultura en serie, Eulalia penserà a come completare il suo machiavellico piano di vendetta. È arrivato il momento di eliminare per sempre Francisca Montenegro.

A porre fine alla sua esistenza sarà proprio lei... ci riuscirà?