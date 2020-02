L'emittente spagnola, Antena 3, ha preso la decisione di cancellare definitivamente dal proprio palinsesto televisivo,'Il Segreto'. Quindi, la storica soap opera che ha lanciato attori come Megan Montaner, Alvaro Morte e Jaime Lorente, chiude i battenti definitivamente.

Anche in Italia, la soap lascerà il palinsesto di Canale 5, ma bisognerà attendere la fine del 2020, visto che la differenza di messa in onda con la Spagna è di 140 episodi.

Antena 3 ha preso questa drastica decisione, perché c'è stato un netto calo di ascolti in Spagna, negli ultimi anni.

Infatti, dopo il grande boom iniziale, la soap opera ha avuto un lento calo, che alla fine ha portato la rete televisiva alla scelta della cancellazione definitiva.

Mediaset dovrà colmare il buco che il Segreto lascerà nel palinsesto

Inoltre, c'è da aggiungere che la soap spagnola, aveva fatto registrare ottimi ascolti, anche fuori dai confini spagnoli, in particolare nel Bel paese, dove ancora adesso ha un fortissimo apprezzamento. Questa chiusura arriva come un fulmine a ciel sereno per l'Italia, che dovrà dire addio ad un piccolo capitolo della sua storia televisiva.

E' probabile che tra venti anni parleremo del Segreto, paragonandolo a soap storiche come Dallas e Sentieri. Infatti, queste ultimi hanno assicurato le fortune di Mediaset che ha fatto di tutto per cavalcarne l'onda fin quando ha potuto. Inoltre, c'è da dire che la soap spagnola 'Il Segreto', mentre in Spagna ha avuto un calo d'ascolti, in Italia, sulle reti Mediaset continua a viaggiare su una media del 20% di share, confermandosi come uno dei punti fermi della programmazione televisiva, di Canale 5.

Alla fine del 2020, Mediaset dovrà sicuramente correre ai ripari per colmare il buco che lascerà la soap nei palinsesti.

Antena 3 non ha rinnovato il Segreto per un netto calo di ascolti

Nonostante il successo iniziale, 'Il Segreto' ha poi avuto un'involuzione che ha fatto crollare gli ascolti e in Spagna, e li ha fatti stabilire intorno al 15% di share. Ovviamente questi numeri sono troppo bassi, per le esigenze di Antena 3, che ha dovuto quindi prendere la drastica decisione di non rinnovare la soap opera per il futuro.

Attualmente in Spagna stanno andando in onda gli episodi che sono caratterizzati dal salto temporale di quattro anni. Quest'ultimo verrà trasmesso anche nel nostro paese, tra qualche mese. La stagione che ultimamente sta andando in Spagna sarà l'ultima ad essere trasmessa, però la casa di produzione spagnola ha voluto precisare che verranno chiuse in maniera dignitosa tutte le storyline di tutti i personaggi, che negli anni hanno fatto parte di questo progetto. L'obiettivo della casa di produzione Boomerang Tv, è quello di non lasciare spazio a nessun buco narrativo.