Brutte notizie per tutti i fan della soap opera spagnola Il Segreto. In questi giorni, infatti, è arrivata la clamorosa notizia della chiusura definitiva della serie. La rete televisiva Antena 3, che trasmette Il Segreto in Spagna, ha fatto sapere che quelli che andranno in onda nel corso dei prossimi mesi saranno gli ultimi episodi della serie la quale poi verrà sospesa e cancellata dal palinsesto dopo nove stagioni. Un duro colpo non soltanto per i fan iberici, ma anche per quelli italiani che continuano a seguire le vicende degli abitanti di Puente Viejo nel daytime di Canale 5.

Chiude la soap opera Il Segreto: nei prossimi mesi andranno in onda gli ultimi episodi

E invece dopo nove stagioni le vicende di donna Francisca e di tutti gli altri abitanti del piccolo paesino spagnolo giungeranno al termine. L'addio finale, in Italia, arriverà tra qualche mese: la programmazione de Il Segreto andrà in onda regolarmente fino alla fine del 2020, dopodiché ci sarà lo stop definitivo. Una scelta dettata anche dal calo di ascolti che la soap opera ha ottenuto in Spagna e che ha spinto i vertici di Antena 3 a non rinnovare il contratto con la serie televisiva.

Gli sceneggiatori, però, hanno fatto sapere che tutte le vicende e gli intrecci che si sono formati in questa ultima stagione verranno 'sciolti' e quindi non ci saranno dei finali aperti per evitare che il pubblico possa rimanere deluso.

Va detto che da noi, in Italia, gli ascolti della soap opera Il Segreto non sono più positivi come quelli di una volta. Fino a qualche anno fa, infatti, la serie iberica riusciva ad assicurare alla rete ammiraglia Mediaset una media costantemente superiore ai tre milioni di fedelissimi spettatori con uno share che oscillava tra il 28 e il 32%.

Numeri che portarono Mediaset a programmare la soap anche in prime time con ascolti costantemente superiore ai 4 milioni di fedelissimi.

Ascolti tv in netto calo per la soap opera Il Segreto anche su Canale 5

Negli ultimi tempi, invece, la media di spettatori de Il Segreto è nettamente calata in daytime: la soap viene seguita ogni giorno da circa 2.3 milioni di spettatori e si è assestata sulla soglia del 20% circa di share.

Dati che possono essere considerati ancora positivi seppur in netto e costante calo rispetto a quelli delle 'annate d'oro' della serie.

Cosa succederà poi al palinsesto di Canale 5? Non si esclude che, dopo la cancellazione de Il Segreto, i vertici del Biscione possano correre al riparo, cercando una nuova soap opera da mandare in onda nel daytime, così da non lasciare vuoto lo slot orario che fa da traino a Pomeriggio 5, il talk show quotidiano presentato da Barbara D'Urso.