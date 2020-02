Brutte notizie in arrivo per gli affezionati telespettatori della soap spagnola 'Il Segreto'. La nota telenovela iberica, che da molti anni tiene compagnia milioni di telespettatori in tutto il mondo, sta per chiudere i battenti. A dare l'annuncio è stata Antena 3, il canale che in Spagna ospita la soap. La chiusura sarà definitiva ed è stata causata dall'enorme calo di ascolti. L'interruzione della messa in onda avverrà, conseguentemente, anche in Italia.

I motivi della chiusura definitiva

'Il Segreto di Puente Viejo', che sin dalla sua prima messa in onda è riuscito a conquistare milioni di telespettatori, sta per chiudere i battenti in modo permanente.

Ad annunciarlo è stata la stessa emittente che ha trasmesso la soap per nove stagioni, fin dal suo esordio. La telenovela, ormai giunta all'episodio 2300, non è più riuscita a detenere il primato di ascolti conquistato fin dal suo esordio nella fascia pomeridiana. È stato proprio il drastico calo di ascolti a spingere l'emittente spagnola a prendere questa sofferta decisione. Oltre a questo motivo, però, pare ci sia anche l'esigenza della rete di fare spazio ad altre tipologie di programmi come Passaparola, proveniente da un'altra emittente spagnola.

Il Segreto è andato in onda per la prima volta a febbraio del 2011 e, fin da subito, ha affascinato milioni telespettatori che si sono appassionati alle vicende dei vari personaggi di Puente Viejo. La produzione del programma ha però garantito che, prima della chiusura definitiva, ogni storia verrà conclusa e che nulla rimarrà in sospeso. I produttori hanno anche valutato la concreta possibilità di far tornare in scena alcuni tra i protagonisti più amati dal pubblico per un congedo definitivo.

Tra questi Megan Montaner, Alvaro Morte e Jaime Lorente, divenuti famosi proprio grazie ai loro personaggi nella soap.

La situazione della messa in onda in Italia

Anche in Italia la messa in onda degli episodi della telenovela iberica, che racconta le avventure degli abitanti di Puente Viejo, si fermerà definitivamente. Per i telespettatori italiani però la fine è più lontana. La conclusione italiana infatti è prevista non prima della fine del 2020 in modo da recuperare lo scarto dei 140 episodi che ci separano dalla messa in onda catalana.

'Il Segreto' è arrivato in Italia nel 2013 e, fin da subito, ha affascinato moltissimi telespettatori. All'epoca del suo esordio veniva trasmesso in prima serata ma, anche dopo il passaggio nella fascia oraria pomeridiana, ha continuato ad essere un successo. Col passare del tempo, però, anche in Italia si è registrato un notevole calo di ascolti, dieci punti percentuale di share, nonostante la trasmissione della soap continui a essere uno dei programmi di punta del palinsesto pomeridiano di Mediaset.