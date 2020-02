Gli spoiler della famosa soap opera spagnola Il Segreto riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 2 a venerdì 6 marzo su Canale 5, Raimundo Ulloa, interpretato dall'attore Ramón Ibarra, cadrà nella trappola organizzata da Fernando Mesia (Carlos Serrano). Più tardi María Castañeda, interpretata dall'attrice Loreto Mauleón, riuscirà a riprendersi e farà perdere le sue tracce. Nel frattempo, la giovane Lola vorrà iniziare una nuova vita al fianco del suo amato Prudencio, quest'ultimo continuerà ad essere tormentato da Pablo Armero.

Di seguito i dettagli delle anticipazioni de Il Segreto.

Il Segreto: Raimundo segue la pista di Fernando

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 2 al 6 marzo, Francisca Montenegro eviterà che Severo e Carmelo sparino contro la capanna. Frattanto a La Habana María scomparirà improvvisamente e nessuno si accorgerà di nulla. In seguito, Raimundo deciderà di seguire una pista lasciata da Fernando Mesia, che condurrà lui ed Irene presso un antico monastero. Purtroppo, l'Ulloa non si renderà conto di essere caduto in una trappola e sarà ignaro che il Mesia ha organizzato un diabolico piano di vendetta, nel quale mediterà di uccidere Raimundo e tutti i suoi nemici.

Spoiler Il Segreto: María fugge

María sarà assai astuta e metterà in atto un piano: farà di tutto per rimettersi in piedi e fuggirà dalle grinfie di Fernando, così la donna penserà di essersi vendicata definitivamente del suo sequestratore. Inoltre, la Castañeda, farà esplodere un ordigno a vuoto e riuscirà a salvare la sua vita e quella dei suoi cari. Successivamente Lola deciderà di cavarsela da sola e sarà desiderosa di costruirsi un futuro con Prudencio, così rifiuterà di acquistare il terreno di sua sorella Ana, onde evitare problemi futuri.

La donna, però, non saprà che il suo amato è ancora perseguitato da Pablo Armero. Quest'ultimo non avrà la minima intenzione di lasciar perdere Prudencio. Nel frattempo, Hipolito e Tiburcio vorranno vedere felici Gracia e Dolores, così decideranno di fargli un bel regalo e acquisteranno per loro una lavabiancheria. Infine, Dolores si recherà nuovamente da Don Berengario per avere alcune informazioni.

Dove guardare gli episodi de Il Segreto in streaming online

Nell'attesa che vengano trasmessi i nuovi episodi de Il Segreto è possibile rivedere alcune delle puntate già andate in onda in televisione, registrandosi sulla piattaforma dedicata MediasetPlay. Oltre agli episodi della serie iberica, sull'apposito sito si possono trovare anche alcuni extra interessanti riguardanti gli spoiler e le trame de Il Segreto.