Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera iberica "Il Segreto", meglio conosciuta in patria con il titolo di "El secreto de Puente Viejo". Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate inedite che saranno trasmesse in Italia dal 23 al 28 febbraio 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16.35. Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sui tentativi fatti dagli abitanti di Puente Viejo per evitare la sommersione delle loro abitazioni, sui dubbi di Don Anselmo sulla sincerità di Esther, sull'arrivo di Marina in paese, sulle indagini di Carmelo e Severo per scoprire i piani di Fernando Mesia e sulla morte violenta di Dori Vilches.

Severo e Carmelo scoprono il legame fra Fernando e Garcia

Le anticipazioni de "Il segreto" ci segnalano che Irene confiderà a Maria di aver scoperto qualcosa di sconvolgente su Dori. Nonostante ciò, la Castaneda deciderà di proseguire la sua terapia insieme all'infermiera, convinta di poter gestire ogni sua iniziativa. Poco dopo però, Maria si renderà conto di essere in grave pericolo e si pentirà di avere acconsentito alla prosecuzione della terapia. Nel frattempo, Carmelo e Severo ideeranno un piano per capire cosa sta tramando realmente Fernando.

Francisca, don Berengario e padre Anselmo si impegneranno moltissimo per evitare la sommersione di Puente viejo, ma i loro sforzi alla lungo non daranno i risultati sperati. Nel frattempo, Severo e Carmelo riusciranno ad ingannare Fernando, scoprendo che l'uomo è in combutta con Garcia Morales, lo zio della povera Maria Elena, deceduta tempo prima. Per dissipare i dubbi di Don Anselmo sulla sincerità di Esther, don Berengario gli confiderà di avere avuto realmente una relazione con la madre della ragazza, Marina.

Garcia Morales minaccerà Anacleto quando il giovane pubblicherà un articolo contro di lui su suggerimento di Irene.

Marina arriverà a Puente Viejo

Dori minaccerà Maria con un bisturi dopo averla narcotizzata, legata ed immobilizzata ad un lettino di fortuna. Marina arriverà all'improvviso a Puente Viejo, rischiando di far saltar il piano di sua figlia. A quel punto, Esther, infatti, chiederà alla madre di lasciare immediatamente il paese anche se quest'ultima si rifiuterà prontamente di farlo.

Dori rinuncerà a fare del male a Maria quando si renderà conto che Fernando è rientrato a La Habana prima del previsto. A quel punto, la donna lascerà stare la Castaneda per correre a discutere con il Mesia. Sarà proprio in quell'occasione che l'uomo pugnalerà a tradimento l'infermiera con lo stesso bisturi con cui la donna aveva minacciato Maria, uccidendola sul colpo.