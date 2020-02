Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto sono pronte a fornire diverse novità per i telespettatori. Nella puntata che verrà trasmessa giovedì 20 febbraio alle ore 16:40 su Canale 5, Carmelo Leal (interpretato dall'attore Raúl Garcia Peña), sarà alquanto desideroso di incontrare Garcia Morales (interpretato dall'attore Josè Navar), poiché vorrà convincerlo ad impedire l'inaugurazione della diga per salvare Puente Viejo.

Intanto Lola sarà parecchio in ansia e non si sentirà al sicuro, poiché avrà il presentimento di essere seguita da qualcuno, ma poi penserà che sia soltanto una sua suggestione.

Il Segreto: Fernando Mesia complice di Garcia Morales

Nella nuova puntata de Il Segreto che andrà in onda questo giovedì 20 febbraio, Carmelo vorrà trovare un modo per salvare Puente Viejo dall'imminente inondazione, pertanto organizzerà un piano per cercare di convincere Garcia Morales a cambiare idea e annullare l'inaugurazione della diga, la quale rischierebbe di allagare il paese. In seguito il sottosegretario accetterà di incontrare il Leal per un confronto, quest'ultimo si presenterà all'incontro insieme a Fernando Mesia, ma l'appuntamento non andrà come l'uomo aveva sperato.

Più tardi, infatti, tra i due ci sarà una grande lite, così il sindaco se ne andrà via assai turbato e mortificato, mentre il Mesia resterà nella stanza da solo con Morales.

A questo punto sarà ormai chiaro come tra Fernando e Garcia Morales ci sia un diabolico complotto e sarà evidente che i due si conoscano ormai da tempo.

Spoiler Il Segreto: Lola pensa di essere seguita

Prudencio e Lola saranno ormai desiderosi di sposarsi il prima possibile, ma la coppia non sarà consapevole che qualcuno medita una vendetta contro di loro.

Intanto Lola avrà un brutto presentimento, da qualche tempo la donna ha infatti come l'impressione di essere seguita da qualcuno e penserà di essere in pericolo, anche se non avrà le prove per dimostrarlo. Così la donna comincerà a pensare di essersi sbagliata.

In seguito Lola sarà ignara del fatto che il suo futuro marito in realtà è in seri guai. L'usuraio Pablo Armero, infatti, tornerà a tormentare Prudencio per ordine di Francisca Montenegro.

Dove guardare le puntate de Il Segreto in streaming online

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate de Il Segreto su Canale 5, intanto, è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, basta registrarsi senza costi sulla piattaforma dedicata MediasetPlay.it. Sul tale sito si possono trovare anche degli extra interessanti relativi alle trame e alle anticipazioni della serie iberica.