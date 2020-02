Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio su Antena 3, ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena davvero sorprendenti. Donna Francisca Montenegro si sentirà molto offesa, perché qualcuno penserà a un suo coinvolgimento nella morte della Marchesa de los Visos. Maria Jesus deciderà di accettare i soldi da Don Ignacio per sparire da Puente Viejo, però chiederà una cifra esorbitante. Ciononostante, il Solozabal accetterà la richiesta pur di mandarla via dal paesino spagnolo.

Crescerà l'intesa tra Tomas e Alicia

Come già anticipato, la Matrona si sentirà molto offesa e assicurerà che Donna Isabel era come una sorella per lei. Intanto, Tomas ringrazierà Alicia per il suo supporto incondizionato in questi giorni difficili. Per la ragazza stargli vicino è il minimo che lei possa fare. Nel frattempo, tra il de los Visos e la Urrutia crescerà sempre di più l'intesa.

Mauricio Godoy informerà Don Filiberto che gli uomini che aspettava non arriveranno, e poi gli mostrerà la notizia sull'arresto di cinque berretti rossi a Munia.

Il prete sarà furioso e chiederà al sindaco come sapeva che aveva chiesto l'appoggio della curia e Mauricio, con un tono accondiscendente, lo accuserà di parlare troppo.

Don Ignacio accuserà Rosa di essere troppo presa dal matrimonio e dagli inviti, invece di pensare che il suo fidanzato sta vivendo un momento molto difficile. Il Solozabal incontrerà Maria Jesus che avrà deciso di accettare un'offerta finanziaria, però l'uomo si sorprenderà quando la donna gli rivelerà l'importo che chiede per andare via.

Nonostante ciò, l'uomo firmerà questa richiesta, ma inviterà la donna a partire il più velocemente possibile.

Donna Eulalia dirà alla Montenegro che non rivedrà più suo marito vivo

Pablo sarà molto felice perché sua madre andrà a fargli visita, e Carolina sarà così felice per lui che lo bacerà. Adolfo deciderà di posticipare il matrimonio con Rosa di alcune settimane e la ragazza vorrà sapere se è ancora innamorato di Marta.

Donna Eulalia si avvicinerà alla tomba della Marchesa Isabel, e sarà più determinata che mai ad aspettare l'arrivo di Donna Francisca per porre fine alla sua vita e completare la sua vendetta. Infatti, Eulalia sarà a conoscenza che la Montenegro non ha partecipato al funerale della de los Visos e quindi sicuramente vorrà godersi il suo crimine.

La donna chiederà a Campuzano di andare via, perché preferirà aspettare la Matrona da sola. Poco dopo, la Montenegro arriverà alla tomba e fingerà di essere sorpresa nel vedere Donna Eulalia ancora viva. Quest'ultima le assicurerà che stava solo cercando vendetta.

Mentre sarà sul punto di uccidere Francisca, arriverà Isabel e la vecchia capirà di essere stata ingannata. L'anziana, sul punto di morte, con un sorriso sul viso, dirà alla Montenegro che non rivedrà mai più suo marito vivo.