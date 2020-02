I telespettatori de Il Segreto devono prepararsi all'ingresso in scena di tre nuovi personaggi che, secondo gli spoiler spagnoli, sono: Rosa, Marta e Adolfo. Quest'ultimo è il figlio della Marchesa Isabel, mentre le due fanciulle sono entrambe figlie dell'impresario Ignacio.

A partire da quest'anno, la soap opera sarà caratterizzata da una ventata di novità per quanto riguarda il cast. I volti nuovi che appariranno all'interno della fiction saranno ben 16 e molti saranno quelli che gli spettatori dovranno salutare.

Spoiler nuova stagione de Il Segreto

Aurora Guerra, autrice della soap opera spagnola, ha deciso di apportare una ventata di novità nella fiction che i telespettatori sia italiani sia spagnoli amano. Nei prossimi mesi ci saranno dei cambiamenti, con la soap spagnola sarà ambientata quattro anni dopo la distruzione di Puente Viejo a causa dell'incendio appiccato da Fernando. La situazione sia politica che culturale sarà decisamente diversa: le donne si saranno parzialmente emancipate, sarà diffuso il cinema, lo sport e le classi popolari.

Ad ogni modo, questo cambiamento porterà anche alla nascita di nuovi intrighi e colpi di scena. L'avvenimento che scuoterà maggiormente gli animi de Il Segreto sarà caratterizzato da Adolfo, Marta e Rosa. Queste ultime due sono sorelle ed hanno caratteri e modi di fare completamente diversi.

I tre nuovi personaggi: Rosa, Marta e Adolfo

La prima è la figlia maggiore ed è una ragazza molto intraprendente.

A seguito della morte del suo fidanzato deciderà di andare avanti e ricominciare da zero. Rosa, invece, è una ragazza un po' più introversa, che nella sua vita si è sempre dedicata solo allo studio. Quest'ultima rappresenta l'ideale di donna romantica ed estremamente intelligente che, a causa del suo aspetto esteriore, rischia di essere un po' incompresa. Adolfo, invece, è cordiale e amichevole, ma con una scarsa predisposizione ad impegnarsi seriamente.

Il giovane, però, cambierà il suo modo di essere quando incontrerà le figlie di Don Ignacio.

Il triangolo amoroso tra le figlie di Ignacio e il figlio di Isabel

In particolar modo, Adolfo darà luogo ad una storia con Marta. Tra i due, però, ci saranno le continue interferenze di Rosa, la quale sarà in grado di minare la serenità e la fedeltà della coppia. La ragazza, infatti, commetterà dei gesti che supereranno di gran lunga il limite del rispetto e del buon senso. Questo triangolo amoroso può essere tranquillamente paragonato a quello che, fino a poco tempo fa, ha caratterizzato la vita di Elsa, Isaac e Antolina.

Per scoprire come si evolverà la situazione, però, non ci resta che attendere ancora qualche mese.