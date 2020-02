La fortunata soap opera Il Segreto nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua a stupire i telespettatori. Nelle ultime ore sul sito Culture en Serie è stata svelata un’indiscrezione, che verrà accolta nel migliore dei modi dai fan dello sceneggiato. Stando a quanto si legge sul web presto nelle puntate spagnole, potrebbe fare ritorno uno storico personaggio femminile molto amato. La donna in questione è Emilia Ulloa (Sandra Cervera), che di recente ha fatto capire ai suoi seguaci di essere tornata nuovamente sul set della telenovela.

Oltre alla riapparizione della figlia di Raimundo, alle trame ambientate a Puente Viejo si inserirà un nuovo volto. Si tratta di Jean Pierre interpretato dall’attore Virgil-Henry Mathet, che entrerà in scena per stravolgere la vita della marchesa Isabel de Los Visos.

Il Segreto, spoiler: l’interprete di Emilia Ulloa torna sul set della soap

La soap quotidiana più longeva della storia della televisione in Spagna, continua ad essere sempre caratterizzata da novità con l’obiettivo di sorprendere tutti coloro che non si perdono neanche un episodio.

In questi giorni sul sito Culture en Serie, in cui sono riportate le anticipazioni relative allo sceneggiato iberico scritto da Aurora Guerra e non solo è stato anticipato in anteprima che il pubblico potrebbe assistere al ritorno di Emilia Ulloa. Di recente l’attrice Sandra Cervera, che veste i panni della madre di Maria Castaneda ha catturato l’attenzione dei suoi fan sul proprio profilo Instagram ufficiale, lasciando intendere tramite una storia di essere tornata a far parte del cast della famosa telenovela.

Per la precisione l’ex locandiera è apparsa sul set di trucco e parrucchieri. Come ben sanno i seguaci de Il Segreto, invece negli appuntamenti in programma su Canale 5 tra qualche settimana la figlia di Raimundo e il marito Alfonso (Fernando Coronado) rimetteranno piede nella cittadina iberica, per salvare i figli Maria (Loreto Mauleon) e Matias (Ivana Montes), dalle grinfie del malvagio Fernando Mesia (Carlos Serrano).

Purtroppo i due ex locandieri saranno presenti nelle trame soltanto per una breve durata, visto che dopo il decesso del figlio del defunto Olmo partiranno nuovamente, ma prima di tornare in Francia si fermeranno a Cuba, in compagnia della consanguinea e dei nipoti Esperanza (Gala Bichir) e Beltran (Erik Molina).

Il Segreto, anticipazioni spagnole: arriva Jean Pierre, l’amante della marchesa Isabel

Ritornando a ciò che accadrà presto nei nuovi capitoli spagnoli è ovvio che Emilia ritroverà il paese diverso, ovvero rivoluzionato a seguito di un salto temporale di quattro anni avvenuto dopo il tragico incendio innestato per mano di Fernando.

Al momento non è possibile sapere come si rapporterà l’Ulloa con gli abitanti del quartiere, ma sicuramente la sua ennesima ricomparsa sarà legata ai propri familiari. Inoltre sempre dagli spoiler esclusivi, si evince che nei prossimi giorni nelle puntate iberiche ci sarà l’ingresso di Jean Pierre (Virgil-Henry Mathet), che darà vita al misterioso amante francese della marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsó), con cui la diretta interessata ha trascorso le feste natalizie. In ogni caso è importante sottolineare ai lettori, che dovranno passare parecchi mesi per poter conoscere i nuovi protagonisti della serie tv Il Segreto, per via della differenza di messa in onda tra la nostrana e quella spagnola.