Una nuova e scoppiettante puntata de Il Segreto attende i fan della soap tv iberica nel pomeriggio di domenica 9 febbraio, infatti don Berengario rivelerà alla pettegola Dolores Miranar il legame di parentela che lo unisce alla giovane Esther. La bottegaia quindi, verrà a conoscenza che i due sono in realtà padre e figlia.

Nel frattempo in paese continuerà il braccio di ferro tra Severo e il sottosegretario Garcia Morales. Quest'ultimo, non avrà nessuna intenzione di fare un passo indietro, mentre il Santacruz lo minaccerà di rivelare alla stampa quanto sta accadendo a Puente Viejo.

Il segreto, spoiler: Don Berengario rivela a Dolores che Esther è sua figlia

Nuove trame terranno con il fiato sospeso i fan de Il segreto che nel nuovo appuntamento domenicale vedranno padre Berengario rivelare la verità sul rapporto di parentela che lo lega ad Esther proprio a Dolores. La Miranar infatti, continuerà a far circolare dei pettegolezzi sulla giovane e sul parroco, tanto da indispettire entrambi. Sarà per mettere a tacere le dicerie che, don Berengario si presenterà dinnanzi a Dolores rivelandole che Esther in realtà è sua figlia.

Intanto Matias e Marcela, licenzieranno Lola con la scusa che Prudencio ha bisogno di lei. L'Ortega informerà Lola di voler ricattare a sua volta donna Francisca, dicendosi pronta a rivelare a Raimundo tutte le malefatte di questi ultimi anni.

Puente Viejo dà battaglia a Garcia Morales nella puntata de Il segreto del 9 febbraio

La sconcertante verità sulla paternità di don Berengario, farà ben presto il giro di Puente Viejo, proprio mentre gli abitanti del borgo iberico saranno alle prese con il perfido Garcia Morales.

Il sottosegretario infatti, continuerà imperterrito nel suo piano di distruzione. I lavori della diga continueranno e, per tale motivo, Severo e Carmelo arriveranno a minacciare il politico, dicendogli che se non si fermerà, loro parleranno con i giornali, rendendo pubblica la situazione che si sta vivendo a Puente Viejo. Dal canto suo, Garcia Morales non si tirerà indietro e farà una contromossa, isolando il paese dal resto del mondo.

Intanto a 'La habana', Maria si accorgerà che le terapie di Dori si saranno alleggerite, anche se l'infermiera negherà il fatto. I fan de Il segreto hanno intuito come il Mesia non voglia assolutamente che la Castaneda ritorni a camminare e sta manovrando l'infermiera Vilches per i suoi loschi scopi.

In attesa di scoprire di più su quanto sta accadendo a Puente Viejo e su come Dolores si comporterà ora che ha scoperto che don Berengario ed Esther sono padre e figlia, si ricorda che il nuovo appuntamento è per il 9 febbraio a partire dalle ore 16:30 circa su Canale 5.