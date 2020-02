Una settimana ricca di emozioni quella che attende i fan de Il segreto dal 9 al 14 febbraio. Su Canale 5 a partire dalle 16:30, i telespettatori vedranno gli sviluppi riguardanti il rapporto tra Lola e Prudencio. Le anticipazioni, infatti, svelano che Lola accetterà la proposta di matrimonio di Prudencio, mentre a Puente Viejo alcuni abitanti cominceranno a lasciare il paese dopo il ricatto di Garcia Morales. I pettegolezzi di Dolores, invece, faranno sì che don Berengario sveli a tutti il legame tra lui ed Esther, mentre Maria comincerà a sospettare di Fernando e Dori.

Anticipazioni Il segreto: Lola accetta di sposare Prudencio

Le anticipazioni relative alla nuova settimana di programmazione de Il Segreto svelano importanti novità su Prudencio e Lola. L'Ortega, infatti, ignaro che donna Francisca stia ancora tramando contro di lui, organizzerà una caccia al tesoro come pretesto per chiedere alla Mendana di sposarlo. Intanto a 'La habana', Maria accuserà Fernando di aver costretto Dori ad alleggerire le terapie. Il Mesia, infatti, non sarà affatto felice dei miglioramenti della ex moglie e sembrerà non volere che la donna torni a camminare.

Intanto Lola accetterà la proposta di matrimonio di Prudencio.

Il segreto, spoiler 9-14 febbraio: don Berengario confessa di essere il padre di Esther

Nel corso dei nuovi episodi de Il segreto, don Berengario verrà a conoscenza dei pettegolezzi diffusi da Dolores e, per porre fine a tutto ciò, svelerà che Esther è sua figlia. A Puente Viejo si diffonderà subito la notizia e Matias si complimenterà con il parroco per come ha gestito la situazione con la Miranar.

Tiburcio, invece, pretenderà che la moglie porga le sue scuse a don Berengario per le maldicenze fatte girare sul suo conto, ma Dolores si rifiuterà. Intanto in paese farà ritorno don Anselmo. Lola e Prudencio nel frattempo, dopo aver deciso di sposarsi, si riprometteranno di essere sempre sinceri uno con l'altro.

Nelle prossime puntate de Il segreto, Dori e Fernando complici

Mentre Irene comincerà ad indagare su Fernando, facendo confrontare la calligrafia del Mesia con quella di Esteban Fraile, Carmelo si sarà convinto che ci sia proprio Fernando dietro il piano di distruzione di Garcia Morales.

Intanto, alcuni abitanti di Puente Viejo cominceranno a lasciare il paese. A 'La habana' invece, l'infermiera Dori confermerà la sua fedeltà a Fernando e, da un dialogo tra i due, i telespettatori de Il segreto intuiranno una sorta di storia in corso.

In attesa di ulteriori novità riguardanti tutte le vicende ambientate a Puente Viejo, si ricorda che la soap Il segreto va in onda tutti i pomeriggi, ad esclusione del sabato, su Canale 5, a partire dalle 16:30 circa.