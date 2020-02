Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola scritta ed ideata dalla nota autrice Aurora Guerra, "Il Segreto". Le trame si riferiscono agli episodi inediti che verranno trasmessi dal 9 al 14 febbraio, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 16.35. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle indagini di Irene per scoprire le macchinazioni di Fernando, sulla proposta di matrimonio di Prudencio a Lola e sul ritorno a Puente Viejo di Don Anselmo.

Matias e Marcela licenziano Lola

Le anticipazioni de "Il Segreto" informano che Maria si renderà conto che Dori ha cambiato qualcosa nelle terapia a cui la sottopone giornalmente. Matias e Marcela licenzieranno Lola dalla locanda per invitarla a tornare a lavorare nella bottega di Prudencio. Gli abitanti di Puente Viejo continueranno ad agitarsi a causa delle espropriazioni perpetrate da Garcia Morales per liberare il paese dai suoi abitanti e poterlo sommergere in favore della costruzione della nuova diga.

Per evitare che Dolores continui a spettegolare in giro sul suo conto, Don Berengario comunicherà alla donna che Esther è sua figlia. Irene farà confrontare la calligrafia del sindaco defunto Esteban con quella di Fernando Mesia, mentre tutta Puente Viejo verrà a sapere che Esther e Don Berengario sono parenti.

Zabaleta lascerà Puente Viejo

Prudencio non si renderà conto che Francisca e Mauricio hanno elaborato un altro piano per distruggere la sua felicità e quella di Lola.

Zabaleta verrà trasferito in un paese vicino, mentre Maria rimprovererà a Fernando di aver costretto a Dori a cambiare le sue terapie con alcune più gestibili ma meno efficaci. A quel punto, il Mesia negherà per poi ammettere tutto una volta rimasto solo nella sua stanza. Matias si preoccuperà moltissimo quando si renderà conto che alcuni abitanti di Puente Viejo stanno abbandonando le loro case per lasciare definitivamente il loro paese natio.

Nel frattempo, Lola accetterà la proposta di matrimonio di Prudencio, mentre Isaac ed Elsa informeranno Consuelo di essere molto felici e di essere arrivati sani e salvi a destinazione.

Fernando e Dori stringeranno un nuovo patto a discapito di Maria, mentre Don Anselmo ritornerà a sorpresa a Puente Viejo e conoscerà Esther. Tiburcio chiederà a Dolores di scusarsi con Don Berengario per tutti i pettegolezzi detti sul suo conto, ma la donna si rifiuterà. Carmelo capirà che dietro le brutte intenzioni di Garcia Morales potrebbero esserci le macchinazioni di Fernando. Osservando Esther, a Dolores ritornerà in mente Jacinta Ramos, la giovane che si fece passare per la figlia di Pepa e Tristan e poi sparò a quest'ultimo.

Grazie ad alcuni dialoghi fra Fernando e Dori, si percepirà che fra i due c'è qualcosa di più rispetto ad una semplice relazione di lavoro.