Nelle vicende della popolare soap opera spagnola Il Segreto non mancano mai sorprese. Due storici protagonisti, purtroppo si allontaneranno nel peggiore dei modi negli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente. Si tratta di Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) e del marito Matias Castaneda (Ivan Montes) che entreranno in crisi. Gli spoiler svelano che tutto comincerà quando il nipote di Raimundo Ulloa dopo essere stato scagionato farà ritorno a Puente Viejo. Il figlio di Emilia e Alfonso, non appena sua moglie sarà sempre più distante da lui per aver intrapreso una tresca con Tomas De Los Visos a sua insaputa, si comporterà in un modo impeccabile.

L’ex locandiere, oltre a trascurare la consorte e la figlia Camelia per impegni di lavoro alla miniera della marchesa Isabel, diventerà l’amante di Alicia Urrutia (Roser Tapias).

Il Segreto spoiler: arrivano cinque nuovi personaggi dopo un salto temporale di quattro anni

Nelle prossime puntate de Il Segreto che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 tra qualche mese, dopo un salto temporale di quattro anni entreranno in scena ben cinque personaggi. Gli abitanti di Puente Viejo faranno la conoscenza della governante Manuela, della domestica Antonita Malo, del capomastro Inigo Maqueda, della ribelle Alicia Urrutia e per finire del capitano Huertas.

Le new entry si inseriranno nelle trame dello sceneggiato, precisamente a partire dall'episodio numero 2.161. Manuela dimostrerà di essere una donna sincera, e sarà a conoscenza di molti segreti sul suo datore di lavoro Ignacio Solozabal, e sulle tre figlie dell’uomo: Rosa, Marta e Carolina. Antonita invece sarà al servizio della diabolica marchesa Isabel De Los Visos, e le sarà riconoscente per aver cambiato in positivo la sua vita.

Inigo Maqueda avrà la gestione delle miniere della madre di Tomas e Adolfo, e sarà disposto a fare di tutto per la sua padrona. Oltre al capitano Huertas, che si rapporterà con i cittadini per diversi motivi, a catturare l’attenzione del pubblico sarà sicuramente Alicia Urrutia de Inglesia, la figlia di Jesus ed Encarnacion.

Marcela innamorata di Tomas, Matias e Alicia si baciano appassionatamente

Alicia sarà una rivoluzionaria, che oltre a cacciarsi spesso nei guai farà entrare in crisi una storica coppia della telenovela. Le anticipazioni dicono che la nuova arrivata conquisterà Matias Castaneda, non appena il diretto interessato uscirà dal carcere. Tutto avrà inizio quando durante la detenzione del marito, Marcela si consolerà tra le braccia di Tomas. Dopo essersi ricongiunto con i propri familiari, il figlio di Emilia e Alfonso farà subito notare di essere cambiato radicalmente. Mentre la Del Molino si mostrerà sempre più fredda nei confronti del consorte, facendo capire di essersi presa una vera e propria cotta per il fratello di Adolfo.

Alicia e il padre di Camelia sin da subito andranno parecchio d’accordo, poiché entrambi crederanno che i minatori dovrebbero avere dei maggiori diritti. A causa della continua indifferenza della moglie, Matias finirà per sfogarsi con la giovane Urrutia lasciandosi andare ad un bacio appassionato dopo aver preso parte all'ennesima riunione degli operai.