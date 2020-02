Dei nuovi colpi di scena movimenteranno i prossimi appuntamenti della telenovela Il Segreto. Negli episodi in programma in Spagna la prima settimana del mese di marzo, finalmente verrà ritrovato uno storico personaggio sparito nel nulla a causa della defunta Eulalia Castro. Si tratta di Raimundo Ulloa, che farà ritorno a Puente Viejo al fianco di Francisca Montenegro ma si troverà su una lettiga. Quest’ultima, prima di ricongiungersi con la sua dolce metà, sospetterà che Campuzano sia morto a causa della marchesa Isabel De Los Visos.

Il Segreto trame Spagna: Pablo smaschera la madre, Francisca affronta Isabel

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto che occuperanno l’emittente televisiva Antena 3 da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, dicono che Carolina ed Encarnacion dopo aver sentito dei rumori troveranno Rosa priva di sensi e con addosso l’abito da sposa. Intanto Pablo spiegherà al padre Ignacio la confusione che sta vivendo, e di non sapere a chi credere tra lui e sua madre. Adolfo dopo aver fatto visita alla sua fidanzata confesserà a Tomas di sentirsi intrappolato, e che la caduta di Rosa potrebbe essere stata intenzionale.

Allo stesso tempo Pablo avrà la risposta che cercava, non appena capirà che sua madre in realtà ha messo piede a Puente Viejo soltanto poiché è interessata al denaro. Alicia quando Tomas le farà notare di essersi allontanata da lui, gli dirà che si tratta di questioni personali. La marchesa Isabel rivelerà a Francisca di essere infastidita dalla presenza di Campuzano. La Montenegro rassicurerà la De Los Visos, dicendole che il tenente della defunta Eulalia rimarrà nella sua dimora soltanto per un breve periodo, ovvero fino a quando non svelerà delle informazioni su Raimundo.

Mauricio interromperà la conversazione tra le due dark lady, annunciando il decesso di Campuzano. Tiburcio, Hipolito e Onesimo, cercheranno di trovare una soluzione per non cedere al ricatto di Estefania, decidendo di tendere una trappola alla donna. Francisca affronterà Isabel, e le dirà di avere il sospetto che potrebbe essere stata lei a far avere a Campuzano l’arma per porre fine alla sua vita.

Matias preoccupato per il nonno, Rosa vuole annullare le sue nozze

Allo stesso tempo Alicia dirà a Tomas di essersi resa conto di averlo giudicato male, poiché ha dimostrato di essere un gentiluomo. Il capitano Huertas comunicherà alla Montenegro che suo marito molto probabilmente riuscì a fuggire dalla prigionia di Eulalia. Carolina ricorderà il primo bacio che si sono scambiati lei e Pablo, invece Rosa ribadirà ad Adolfo che lei e il suo bambino hanno bisogno di lui. Onesimo avrà intenzione di denunciare Estefania accusandola di essere una ladra, ma dovrà pianificare una finta rapina. Matias trasmetterà a Marcela la sua preoccupazione per il nonno Raimundo, mentre il capitano Huertas dirà a Francisca che non c’è nessuna traccia di suo marito.

A questo punto la Montenegro sceglierà di andare a cercare personalmente l’Ulloa, con la certezza che sia ancora vivo. Rosa nell'istante in cui Adolfo le regalerà l’anello di famiglia gli chiederà di annullare il loro matrimonio. Damian e Isidoro non riusciranno ancora a fidarsi di Matias, mentre Encarnacion incoraggerà sua figlia a candidarsi come sindaco nelle prossime elezioni. Alicia deciderà di pensarci bene se seguire o meno il consiglio della madre, poiché saprà di essere sfruttata al lavoro. In seguito, Rosa dirà ad Adolfo di non sentirsi amata da lui, e di credere che la sposerà soltanto perché diventerà padre.

Tiburcio minacciato da Estefania, Raimundo arriva alla tenuta della marchesa

Isidoro crederà che il Castaneda sia un doppio agente, invece Tiburcio non saprà ancora se sbarazzarsi di Estefania con il piano di Onesimo. Matias non appena Marcela gli chiederà delle spiegazioni sul suo strano atteggiamento, affermerà di voler trovare il nonno. Il marito di Dolores verrà minacciato nuovamente da Estefania, mentre Tomas incoraggerà Alicia quando apprenderà che è intenzionata a diventare sindaco. Mauricio dirà a Matias di aver localizzato Raimundo, e che presto ritornerà in città grazie a lui. Allo stesso tempo Ignacio seguendo le raccomandazioni dei suoi avvocati che crederanno che Santos potrebbe essere pericoloso, si recherà all’ostello per affrontare il giornalista.

Il sindaco Mauricio chiederà a Matias di avere pazienza, quando pretenderà di sapere di più su suo nonno. In seguito, quest’ultimo, dopo aver fatto sapere al Godoy che Alicia potrebbe vincere i voti deciderà di partire in fretta. Antonita comunicherà alla marchesa e ai figli della donna, che la Montenegro è in procinto di tornare nel quartiere al fianco del marito. Infine, l’Ulloa farà la sua comparsa, e arriverà a L’Avana su una barella per fortuna sano e salvo per essere stato curato a quanto pare da un pastore.