Le trame spagnole delle puntate de Il Segreto che sono andate in onda in Spagna nelle prime settimane di febbraio rivelano che Puente Viejo verrà devastata da un nuovo incendio. Considerando la distanza temporale che intercorre tra le puntate italiane e quelle spagnole, per assistere a questi avvenimenti i telespettatori di Canale 5 dovranno aspettare ancora qualche mese.

Ad ogni modo, vedremo che un altro incendio colpirà il villaggio e la prima vittima sarà Camelia. La piccola riuscirà a cavarsela ma rimarrà ferita generando molta preoccupazione in Marcela e Matias.

Questa situazione farà perdere le staffe a quest'ultimo, il quale reputerà come responsabile dell'accaduto Mauricio. Per tale ragione, si recherà armato da lui per farsi giustizia da solo.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: nuovo incendio a Puente Viejo

Nelle puntate spagnole andate in onda su Antena 3 in queste settimane, i telespettatori hanno assistito a trame molto intriganti. Negli appuntamenti italiani dei prossimi mesi, dunque, assisteremo ad un'altra tragedia. Qualcuno appiccherà di nuovo il fuoco in paese e ciò causerà molta sofferenza per Matias e Marcela.

Il motivo risiederà nel fatto che Camelia rimarrà ferita. Le anticipazioni spagnole della soap opera, però, ci rivelano che la piccola riuscirà a salvarsi. Ad ogni modo, anche se l'emergenza rientrerà, Matias si mostrerà particolarmente adirato per quanto accaduto.

Camelia resta ferita e Matias vuole vendicarsi

Il figlio di Emilia sarà convinto che il colpevole di tutto quello che è accaduto nel villaggio sia Mauricio.

Proprio per questo motivo, colto da un momento di ira improvviso, si procurerà un'arma e si recherà direttamente da lui. Il suo scopo sarà quello di sbarazzarsi definitivamente del Sindaco. In verità, non vi è alcuna certezza che quest'ultimo sia realmente il colpevole di quanto accaduto. In ogni caso, tutti gli abitanti saranno davvero in pena specie perché traumatizzati dal precedente incendio appiccato da Fernando Mesia.

Trame soap opera: il racconto della piccola Camelia

A fomentare ancora di più la rabbia di Matias sarà il racconto della sua bambina Camelia. La piccola, infatti, come già anticipato, riuscirà a sopravvivere all'incendio e racconterà l'esperienza vissuta ai suoi genitori. La fanciulla spiegherà di aver vissuto momenti devastanti che non riuscirà mai a rimuovere dalla sua memoria. Sarà proprio questo il motivo che farà perdere la testa a Matias spingendolo a compiere un gesto estremo. Quest'ultimo, inoltre, sarà ancora alquanto provato dalla scoperta che sua moglie abbia avuto una relazione segreta con Tomas.