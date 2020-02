Jeremias Rodriguez per la prima volta ha deciso di raccontare alcuni dettagli relativi alla fine della storia con Soleil Sorgé. Attraverso un'intervista per Novella 2000, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ha rivelato di vivere ancora sotto lo stesso tetto con la sua ex. Poi, Jeremias si è detto convinto che Soleil provi ancora dei sentimenti nei suoi confronti.

I due giovani si erano conosciuti sull'aereo che li ha fatti sbarcare in Honduras per partecipare alla scorsa edizione dell'Isola dei Famosi.

Fin da subito Jeremias e Soleil avevano instaurato un ottimo rapporto, tanto che hanno deciso di iniziare una relazione fuori dal reality-show di Canale 5. In poco tempo i due avevano effettuato le presentazioni in famiglia e avevano deciso di andare a convivere. Purtroppo però come un fulmine a ciel sereno, sono iniziati ad arrivare i primi momenti di crisi. Nonostante i due ex naufraghi abbiano deciso di dare numerose possibilità alla proprio liaison, lo scorso dicembre tramite social è arrivata la rottura definitiva.

Jeremias Rodriguez sorprende: 'Soleil mi ama ancora'

"Non c'è nessun rancore e viviamo ancora insieme": con queste parole Jeremias Rodriguez ha aperto l'intervista rilasciata al settimanale Novella 2000. Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ha spiegato che la storia con la Sorgé è arrivata al capolinea, a causa delle numerose incompatibilità caratteriali. Sebbene l'ex naufrago de l'Isola dei Famosi abbia escluso a priori un ritorno di fiamma con la bella italo-americana, Jeremias ha ammesso che vivere sotto lo stesso tetto con la propria ex non significa stare insieme: "Per adesso mi va bene così".

Ma non è finita qui: il più piccolo di casa Rodriguez pare che sia convinto, che la sua ex nutra ancora dei sentimenti verso di lui. Per spiegare la reazione della Sorgé su un presunto flirt tra Jeremias e Martina Luchena, il giovane ha dichiarato: "Soleil mi ama ancora." Per chi non avesse seguito la vicenda, in quell'occasione l'italo-americana aveva accusato la Luchena di averci provato con il suo ex.

In merito alle voci di Gossip che coinvolgono Jeremias Rodriguez e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il diretto interessato ha spiegato che ci sono stati degli incontri ma al momento non c'è alcuna relazione in corso.

L'ex naufrago avrebbe contribuito al ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino

Durante l'intervista a Novella 2000, Jeremias Rodriguez ha parlato anche del ritorno di fiamma tra la sorella Belen e Stefano De Martino. Il 31enne argentino ha spiegato di aver contribuito alla rappacificazione dei due coniugi. Jeremias ha spiegato che in una delle vacanze effettuate a Ibiza, lui e Belen si sono confidati.

Durante una chiacchierata il più piccolo di casa Rodriguez, avrebbe chiesto alla showgirl: "Come mai non parli più con il padre di tuo figlio". In risposta alla domanda di Jeremias, Belen Rodriguez avrebbe sorriso e avrebbe promesso al fratello di prendere una decisione importante. Da quel momento in poi, Belen e Stefano sono diventati inseparabili.