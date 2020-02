L'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia ha incrementato inevitabilmente la notorietà del portoghese anche nel nostro Paese. La punta della Juventus è il giocatore con più follower su Instagram e questo significa che è seguito non solo dagli amanti del calcio, ma anche da chi segue costantemente il Gossip. Da diversi anni il portoghese è accompagnato dalla bellissima Georgina Rodriguez ed insieme hanno costruito una bellissima famiglia. La modella argentina in questo 2020 è finita alla ribalta anche per essere stata valletta per una serata a Sanremo, a fianco al conduttore Amadeus.

Come è noto la splendida Georgina ha guadagnato circa 140 mila di euro per la sua presenza alla manifestazione canora, soldi che la modella avrebbe devoluto ad un ospedale pediatrico di Torino. Di recente l'emittente Telecinco si è soffermata sui guadagni mensili della modella spagnola, in particolar modo sui soldi che Cristiano Ronaldo 'verserebbe' alla sua compagna per il mantenimento dei suoi figli.

Georgina Rodriguez riceverebbe dai 50 ai 100 mila euro al mese da Cristiano Ronaldo

Secondo la nota emittente Georgina Rodriguez riceverebbe da Cristiano Ronaldo dai 50 ai 100 mila euro al mese per il mantenimento dei loro figli.

Una somma importante, ma che dimostra la volontà del portoghese di far condurre una vita agiata alla sua famiglia. Ricordiamo che i due hanno quattro figli, il più grande Cristiano Ronaldo Junior gioca nelle giovanili della Juventus. Come è noto però la modella ha un guadagno autonomo molto importante grazie soprattutto ai social. Essendo una delle più conosciute influencer, molti brand si affidano alla donna per sponsorizzare i prodotti.

Di recente Georgina Rodriguez ha postato una sua foto dal valore di più di un milione di dollari. Il motivo? I gioielli messi in mostra dalla modella.

Cristiano Ronaldo, regalo speciale alla sua compagna Georgina Rodriguez

Uno di questi è un particolare anello con diamanti a taglio brillante e grande zaffiro centrale dal valore di 860 mila dollari. Sarebbe un regalo speciale fatto recapitare da Cristiano Ronaldo alla sua compagna.

Inoltre spiccano altri gioielli ed un orologio che, sommati all'anello, hanno un valore superiore al milione di dollari. Di recente anche la modella argentina ha fatto un bellissimo regalo a Cristiano Ronaldo in occasione del suo 35esimo compleanno. Gli ha donato una Mercedes AMG G63 da oltre 100.000 euro.

Come è noto entrambi hanno un ricavo notevole dai social: come scrive 'Il Giornale', il portoghese guadagnerebbe di più dai suoi social (Facebook, Instagram e Twitter) che dalla Juventus. La società bianconera verserà nelle casse del portoghese circa 31 milioni di euro a stagione fino a giugno 2022.