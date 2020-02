Questa sera, martedì 18 febbraio, andrà in onda in prima serata su Italia 1 l'ultima puntata del Reality Show 'La Pupa e il Secchione e Viceversa'. Gli ospiti di quest'ultimo appuntamento con l'esperimento sociale di Mediaset saranno l'attrice Sandra Milo, il giornalista Alessandro Cecchi Paone, il conduttore Giorgio Mastrota e l'attrice e personaggio televisivo Maria Monsè.

Secondo le ultime anticipazioni, sarà una puntata ricca di colpi di scena e tantissime sorprese davvero emozionanti. Sarà un finale di stagione all'insegna del superamento di ogni limite, perché verrà chiesto a tutte le coppie rimaste in gara di lasciarsi completamente andare e non avere più nessun freno inibitorio.

In virtù dell'affinità di alcune coppie, stasera ne vedremo sicuramente delle belle.

Le quattro coppie finaliste del programma tv di Italia 1

In totale, sono quattro le coppie che sono riuscite ad arrivare alla finalissima del programma televisivo. La prima coppia è formata dalla 27enne romana Angelica Preziosi e dal ricercatore medico Raffaello Mazzoni. Poi, c'è la coppia formata dalla ballerina Marina Evangelista e dal game designer napoletano Dario Massa. La terza coppia è invece composta dalla modella 27enne Stella Manente e dal maestro di scacchi Alessandro Santagati.

Infine, la quarta è una 'coppia viceversa', formata dalla filologa Maria Assunta Scalzi e lo spogliarellista milanese Stefano Beacco.

La convivenza tra ragazzi che, apparentemente, erano agli antipodi, terminerà questa sera. In queste settimane, questi concorrenti che all'apparenza non avevano nulla in comune, hanno imparato a condividere ogni cosa, proprio come una vera coppia.

Tutti i concorrenti che sono arrivati fin al gran finale sono riusciti ad avvicinarsi sempre di più al proprio partner e sono entrati gli uni negli universi degli altri, arrivando addirittura a scambiarsi diverse esperienze e cultura.

Le quattro coppie sono riuscite a diventare sempre più affiatate e, insieme, hanno studiato, riso, scherzato ed anche litigato. Si sono scambiati tantissimi abbracci e ci sono anche stati attacchi di gelosia.

I finalisti riceveranno la visita dei loro parenti

I concorrenti che sono riusciti ad arrivare fino alla fine di questo esperimento sociale, riceveranno la visita dei loro parenti, ma anche in quest'ultimo appuntamento avranno diverse prove da superare.

Tra queste, ci sarà 'la Prova televendita' con Mastrota e la la 'Prova cinema' con Sandra Milo. Con quest'ultima, i concorrenti saranno alle prese sia con l'improvvisazione che con un copione scritto da recitare.

Inoltre, ci sarà anche un'interrogazione a sorpresa da parte della maestra Flavia che valuterà le conoscenze dei partner. Poi, i ragazzi compileranno un questionario che li porterà alla prova 'Su di noi'. Infine, ci sarà il 'Bagno di cultura' che verrà valutato da Alessandro Cecchi Paone.