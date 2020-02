Dopo gli ottimi risultati ottenuti con la prima stagione della fiction La Vita Promessa, in onda su Rai 1, è stata annunciata la seconda stagione, sempre con protagonista Luisa Ranieri nei panni di Donna Carmela, coraggiosa madre di famiglia costretta ad emigrare negli Stati Uniti per sfuggire alle insidie e alle violenze del crudele Vincenzo Spanó, interpretato da Francesco Arca. La fiction, giunta alla sua seconda stagione, è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e si compone di tre puntate, una in meno rispetto alla stagione precedente, ma di pari intensità e forza.

Non si sa ancora la data precisa in cui la fiction debutterà su Rai 1, ma probabilmente i telespettatori dovranno aspettare le ultime settimane di febbraio. Anche questa volta Carmela dovrà affrontare sfide durissime e drammi che colpiranno lei e si suoi figli, come la profonda crisi economica del '29, che costringerà i Rizzo a fronteggiare una serie di dolorosi sfratti e trasferimenti o le minacce di Vincenzo Spanó, ancora alla ricerca di Carmela.

La vita promessa 2, Spanó ancora ossessionato da Carmela

Per Carmela lasciare la sua terra e trasferirsi dall'altra parte del mondo, ovvero New York, non è stato abbastanza per mettersi al riparo dalla sete di vendetta del perfido Vincenzo Spanó: il crudele campiere, che ha ucciso il marito di Carmela e ha reso invalido il figlio Rocco, non si è fermato nemmeno di fronte alla fuga della donna e dei suoi figli, che hanno trovato rifugio in America.

Dopo un primo momento di tranquillità, infatti, Spanó è tornato a bussare ancora una volta alla porta della donna, mandando in fumo i suoi progetti di tranquillità e serenità. E la figura di Spanó tormenta Carmela e la sua famiglia anche in questa seconda stagione della fiction: i Rizzo pensavano che l'uomo fosse morto, dopo che Antonio gli aveva sparato al termine della prima stagione, ma Spanó è riuscito a sopravvivere e ora vuole chiudere una volta per tutte i conti con il passato e per farlo si infiltra nella malavita newyorkese.

La vita promessa 2: i Rizzo devono fare i conti con la crisi del '29

In questa seconda stagione de La Vita Promessa, la famiglia Rizzo si trova a fare i conti con una delle pagine più buie della storia americana: la crisi economica del '29. A causa della crisi, il figlio Alfredo, diventato un abile economista grazie all'aiuto di Mr. Ferri, vede i suoi affari andare a rotoli e, come se non bastasse, Carmela deve anche fronteggiare le numerose minacce rivolte alla sua famiglia che li costringono a cambiare casa e i tumulti della comunità italiana a New York.

Tra le new entry della seconda stagione anche Brenno Placido

Nella seconda stagione de La Vita Promessa ritroveremo i grandi protagonisti di sempre: Luisa Ranieri, Francesco Arca, Cristiano Caccamo, Thomas Trabacchi, Primo Reggiani e Vittorio Magazzù. Accanto a loro ci saranno diverse new entry che movimenteranno la storia: tra loro anche Brenno Placido, figlio d'arte già conosciuto per la parte di Emanuele Balestrieri in Tutti Pazzi per Amore, che nella fiction interpreterà il giovane Turi. Oltre a Placido ci saranno anche la modella Bianca Panconi e Marcello Mazzerella.