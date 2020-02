Nella quarta puntata de L'Amica Geniale 2 - in onda su Rai 1 lunedì 2 marzo alle ore 21:25 - ritroveremo il personaggio di Elena molto cambiato. Dopo il diploma, la giovane si è trasferita a Pisa per studiare all'università. Il nuovo ambiente sarà un forte stimolo per la ragazza, che si trasformerà in una donna elegante e colta. Riuscirà ad emanciparsi dall'ambiente chiuso del rione e a vivere una vita più libera nella città Toscana. Tuttavia per le vacanze pasquali la Greco sarà costretta a tornare a Napoli.

Nel primo episodio della quarta puntata de L'Amica Geniale 2 Elena tornerà a Napoli per le vacanze

Il personaggio di Elena avrà una grande evoluzione grazie all'ambiente universitario. Tuttavia durante le vacanze pasquali sarà obbligata a confrontarsi con il rione in cui è nata. La giovane vedrà che molte cose nel rione sono cambiate e anche la sua amica Lila non è più la stessa: la Cerullo sembra aver perso interesse per ciò che la circonda.

Lila è stanca e disillusa e concentra tutte le sue energie sul figlio Gennarino decidendo di non occuparsi più degli affari del marito e della famiglia.

Elena leggerà i diari di Lila

Nonostante Lenù sia lontana per Lila, sarà l'unica persona di cui si può fidare. Sarà per la profonda stima e il profondo affetto che nutre nei confronti di Elena che l'amica geniale le affiderà i suoi diari.

Lila teme che Stefano ne possa entrare in possesso, scoprendo così i suoi segreti. La figlia di Immacolata aiuterà l'amica ma leggerà i suoi diari. Sarà proprio grazie ai diari che Lenù riuscirà a comprendere maggiormente Lila, cosa pensa e cosa prova.

Il primo libro di Elena

Elena si ricorderà che l'amica da bambina aveva scritto un libro: la fata blu. Sarà proprio il ricordo dello scritto dell'amica ad ispirarla per il suo primo libro. Greco rifletterà sulla sua adolescenza e nel libro ci sarà la sua vita, con anche cose molto intime e personali.

Inoltre dopo la rottura con Franco, Lenù conoscerà un altro ragazzo: si tratta di Pietro Airota, figlio di un importante professore universitario.

Elena inizierà a frequentare il collega e - nonostante non ne sia innamorata - ben presto la loro relazione diventerà piuttosto seria. Inoltre il libro di Elena potrebbe essere pubblicato proprio grazie a Pietro e alla sua famiglia.

Nella terza stagione Gaia Girace sarà presente per pochi episodi

E' quindi quasi giunta al termine la seconda stagione de L'Amica Geniale-Storia del nuovo cognome.

Nella terza stagione, che dovrebbe andare in onda nel 2021, ritroveremo le protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Tuttavia quest'ultima - in diverse interviste che ha rilasciato nelle ultime settimane - ha dichiarato che prenderà parte solo ai primi tre episodi della terza stagione.

Il volto di Lila sarà quindi quello di un'altra attrice.