Esordisce questa settimana in prima visione mondiale la seconda stagione della nota serie tv ispirata al best seller di Elena Ferrante, "L'amica geniale - Storia del nuovo cognome". Lunedì 10 febbraio, infatti, è stata trasmessa la prima puntata, composta dagli episodi 1 e 2, in cui Lila sarà costretta ad affrontare i primi problemi legati alla sua vita matrimoniale, mentre Nelù avrà modo di rivedere Nino Sarratore a scuola. Per tutti quelli che non hanno seguito la puntata d'esordio in televisione, sarà disponibile la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere online la replica della prima puntata

Nello specifico, si segnala che la replica della prima puntata de "L'amica geniale - Storia del nuovo cognome" sarà disponibile soltanto in streaming nella pagina dedicata alla serie del sito on demand Rai Play. In tale sezione, infatti, sono presenti le repliche della prima stagione della serie a cui si aggiungeranno, da questa settimana in poi, tutti gli episodi della seconda dopo la loro messa in onda in tv. Da ricordare che la visione delle clip su Rai Play è riservata agli utenti registrati, quindi è necessario registrarsi al sito e scaricare un'app per usufruire di tale servizio sia sul pc di casa che sui dispositivi mobili.

Stefano maltratta Lila

La trama della prima puntata ci segnala che Lila farà rientro dal viaggio di nozze con vistosi lividi sul viso e sul corpo. I maltrattamenti del marito spingeranno la giovane a volersi vendicare di lui a tutti i costi. Elena inizierà a frequentare il liceo classico, ritrovando fra i banchi di scuola il suo grande amore Nino Sarratore. Nel frattempo, continuerà a frequentare la sua amica Lila, andandola a trovare tutti i pomeriggi a casa senza rivelargli però di frequentare Nino.

Il rapporto fra Antonio ed Elena si rovinerà del tutto quando il giovane scoprirà che la ragazza ha chiesto ai Solara di aiutarla a fargli evitare il servizio militare. Lila continuerà a non voler adempiere ai suoi doveri di moglie, facendo arrabbiare suo marito Stefano, un uomo a volte violento. La situazione peggiorerà notevolmente quando Stefano vedrà una foto di Lila nei suoi abiti nuziali esposta nella vetrina di un fotografo.

Il giovane, infatti, non approverà l'iniziativa della moglie e le chiederà perentoriamente di farla rimuovere nel più breve tempo possibile. La giovane però si rifiuterà di eseguire gli ordini del marito, perché convinta che la sua foto possa essere in seguito esposta anche nel nuovo negozio di scarpe che sta per aprire grazie ai Solara. Nel frattempo, la professoressa Galiani consegnerà ad Elena una serie di libri da leggere nel corso delle vacanze estive, per sopperire alla bassezza dei voti con cui è stata promossa.