Si concluderanno lunedì 2 marzo alle 21:25 su Rai 1 le vicende di Elena Greco (Margherita Mazzucco) e Lila Cerullo (Gaia Girace), le protagoniste della fortunata serie televisiva 'L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome'. Iniziata il 10 febbraio, la seconda stagione della fiction italo-statunitense giungerà all'epilogo con il settimo e l'ottavo episodio. Le strade delle due ragazze si sono divise a causa del comportamento di Lila che ha deluso Elena nel momento in cui ha deciso di continuare la relazione con Nino Sarratore.

Vederli insieme ha destabilizzato la giovane Greco che ha abbandonato il rione per andare a Pisa. Le anticipazioni relative all'ultimo appuntamento rivelano che Elena riuscirà a raggiungere degli importanti obiettivi. La giovane protagonista tornerà nel luogo in cui è nata e troverà la vecchia amica cambiata. Lila le apparirà afflitta e intrappolata nel ruolo di moglie e madre.

Il finale de L'amica geniale 2 in onda il 2 marzo: anticipazioni settimo episodio

Nel settimo e penultimo episodio della serie 'L'amica geniale 2', dal titolo 'Il ritorno', dopo un lungo periodo trascorso a Pisa Elena tornerà nel rione per le festività pasquali e vedrà che il luogo in cui è cresciuta è cambiato.

La giovane, più sicura di sé, elegante e anche un po' disinibita, andrà a trovare l'amica che invece sarà in uno stato emotivo deprimente, senza obiettivi e angosciata dalla vita che conduce. Come se non bastasse, Lila ha paura che Stefano possa trovare i suoi diari su cui scrive pensieri e sentimenti che scatenerebbero la furia del marito. Le anticipazioni rivelano che per tale motivo la Cerullo li affiderà ad Elena.

Quest'ultima non resisterà alla curiosità di leggere i pensieri dell'amica e, solo dopo averlo fatto, molte cose fino ad allora incomprensibili appariranno più chiare.

Anticipazioni 'L'amica geniale 2' ultimo episodio: Elena inizia a scrivere

Il gran finale de 'L'amica geniale 2' mostrerà il raggiungimento del traguardo della laurea da parte di Elena. Secondo le anticipazioni relative all'ottavo e ultimo episodio, 'La fata blu', Elena tornerà a Pisa e inizierà a scrivere il suo primo romanzo, spinta dai ricordi della sua adolescenza tornati alla mente dopo la sua permanenza nel rione.

Nel frattempo, la ragazza riceverà le attenzioni dal figlio di un professore universitario, Pietro Airota, un giovane benestante dai modi gentili. Dopo essersi laureata, Elena riceverà dal ragazzo un anello di fidanzamento e, dopo avergli affidato il suo romanzo, tornerà a Napoli dalla famiglia per festeggiare il traguardo raggiunto. Sarà in occasione del suo ritorno al rione che Elena vedrà in quale direzione è andata la vita di Lila.