La fortunata fiction italo-statunitense "L’amica geniale - Storia del nuovo cognome", tornata su Rai 1 con la sua seconda stagione, continua ad appassionare. Gli spoiler del terzo appuntamento in onda il 24 febbraio 2020 a partire dalle ore 21:25 circa, raccontano che Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco) finiranno per allontanarsi in modo definitivo, a causa di ciò che è successo sull’isola durante l’estate. Quest’ultima sceglierà di non vivere più nel quartiere, dopo aver appreso che la sua amica ha tradito il marito con Nino Sarratore.

Mentre Lenù si preparerà a dire addio al rione per proseguire gli studi a Pisa, la Cerullo oltre a lasciarsi andare a dei sentimenti fino a quel momento a lei sconosciuti, verrà assunta in un negozio situato nel centro di Napoli.

L’amica geniale, spoiler 3° episodio: Elena vuole prendere le distanze da Lila

La terza puntata della Serie TV tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, composta dagli episodi intitolati "Il tradimento" e "La rabbia" e che verrà trasmessa su Rai 1 lunedì 24 febbraio 2020, sarà caratterizzata da una svolta per le due protagoniste.

Le anticipazioni svelano che per la prima volta Pinuccia avrà un atteggiamento maturo, pur essendo ancora turbata dalla conoscenza di Bruno Saccavo. La figlia di Don Achille completamente in crisi e destabilizzata, deciderà di lasciare Ischia per tornare a Napoli da suo marito Rino, con la convinzione che sia la cosa giusta da fare. Intanto Lila asseconderà i suoi desideri poiché sarà determinata a viversi ciò che prova nei confronti dell’amico Nino, pur sapendo di poter litigare con Elena.

Quest’ultima invece cederà alla corte del giovane Bruno. In seguito, precisamente al ritorno dalle vacanze, l’equilibrio tra le due storiche compagne d’avventura sarà ormai compromesso. Nonostante ciò Elena deciderà di andare a trovare lo stesso Lila, e verrà a conoscenza che è ancora innamorata di Nino. La Greco furiosa per ciò che ha appena scoperto, prometterà a se stessa di prendere le distanze dalla sua amica.

L’occasione giusta arriverà quando Elena, dopo aver vinto una borsa di studio, si iscriverà all’università di Pisa: la giovane approfitterà di questa opportunità per lasciarsi il suo difficile passato alle spalle, e quindi per allontanarsi da Lila come desiderava.

Michele e Gigliola sorprendono la Cerullo e Nino insieme

La tresca clandestina nata tra Lila e Nino quindi farà perdere le staffe a Lenù, arrivata proprio sull’isola campana per incontrare il ragazzo che non ha smesso di amare. A questo punto la Greco molto affranta, farà l’amore per la prima volta con un uomo che detestava. Intanto sull’isola approderà anche Michele Solara al fianco della fidanzata Gigliola: la coppia sorprenderà Lila e Nino insieme.

Inoltre il pubblico rivedrà Antonio Cappuccio, l’ex fidanzato di Elena, che di ritorno dal militare inizierà a lavorare per i Solara. Infine un segreto che Michele confiderà a Stefano creerà dei problemi al Carracci e Lila. Quest’ultima nel frattempo cambierà mestiere, visto che lavorerà nel negozio di scarpe di piazza dei Martiri appartenente alla famiglia Solara.