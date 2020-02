L'amica geniale, la Serie TV nata dai romanzi di Elena Ferrante, ritornerà nuovamente su Rai 1 con la terza puntata lunedì 24 febbraio 2020, in onda come sempre in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa. Gli spoiler dei due episodi in onda la prossima settimana rivelano che Elena Greco deciderà di allontanarsi da Lila Cerullo. Quest'ultima, invece, si lascerà travolgere dalle emozioni che prova veramente. Pinuccia deciderà di lasciare Ischia impaurita dai suoi sentimenti.

L'amica geniale, spoiler puntata 24 febbraio: Elena indifferente al corteggiamento di Bruno

Le anticipazioni che riguardano la trama della terza puntata de L'amica geniale, attinente all'episodio "Il tradimento", in onda lunedì 24 febbraio su Rai 1 svelano che Pinuccia non saprà più come comportarsi dinanzi ai suoi sentimenti. Per questo motivo, la giovane completamente destabilizzata deciderà di risolvere il problema lasciando la città d'Ischia per ritornare a vivere vicino con Rino. Intanto Lila sceglierà di non trattenere le sue emozioni, tanto da lasciarsi andare al vortice delle trepidazioni che sente veramente, che mai aveva provato fino a quel momento.

Elena, invece, rimarrà molto annientata dall'influenza della Cerullo, tanto da non dare molta importanza al corteggiamento di Bruno. Tuttavia la Greco si troverà a nascondere un segreto più enorme di lei, ma soprattutto più oscuro di quello della sua migliore amica.

L'amica geniale: Elena si allontana da Lila

Gli spoiler della terza puntata de L'amica geniale 2, riguardanti l'episodio intitolato "La Rabbia", rivelano che la vacanza a Ischia e tutto ciò che è accaduto nei mesi estivi cambierà per sempre la grande amicizia tra Lila ed Elena.

Infatti, le due ragazze resteranno un lungo periodo senza vedersi dopo l'estate. In seguito, la giovane Greco verrà a sapere che la Cerullo ha lasciato il suo lavoro in salumeria per andare a lavorare nel negozio di scarpe in centro. Per questo motivo, Elena deciderà di recarsi a trovare la sua migliore amica: qui scoprirà che è ancora molto innamorata di Nino Sarratore, e si accorgerà di essere disgustata verso i confronti di Lila, ragion per cui sceglierà di prendere le distanze da lei e dal rione.

Per finire, la Greco vincerà una borsa di studio che le consentirà di recarsi a Pisa dove avrà la possibilità di frequentare l’Università, a questo punto riuscirà a portare al termine il suo piano di andare via dalla città. Chi non avesse avuto modo di vedere in diretta tv su Rai 1 le puntate de L'amica geniale, può accedere al sito web interamente gratuito RaiPlay.it dove è possibile rivedere le repliche degli episodi in streaming cliccando sulla sezione del tutto riservata alla serie televisiva, oppure scaricando l'applicazione ufficiale per tablet e cellulari.