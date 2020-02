Cresce l'attesa per la messa in onda della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il fortunato reality show della sopravvivenza che tornerà in onda prossimamente su Canale 5. Nonostante le accese polemiche che hanno contraddistinto la passata stagione del programma, in casa Mediaset hanno scelto di ridare fiducia al reality show che tuttavia tornerà senza Alessia Marcuzzi. E in questi giorni trapelano già le prime indiscrezioni su quelli che sarebbero i primi concorrenti che dovrebbero sbarcare sulle spiagge dell'Isola per questa nuova avventura.

Tra i papabili vi sono anche Jack Vanore e Lorenzo Riccardi, provenienti direttamente da Uomini e donne.

Il cast dell'Isola dei famosi 2020, possibili nomi: anche Lorenzo Riccardi tra i papabili

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'Isola dei famosi 2020 rivelano che sicuramente al timone del programma non ci sarà Alessia Marcuzzi, che in questi anni ha condotto tutte le edizioni del reality show targate Mediaset. In un comunicato stampa diffuso dal Biscione qualche giorno fa è stato svelato che la Marcuzzi, in accordo con l'azienda, ha lasciato la conduzione del programma per dedicarsi a dei nuovi impegni professionali.

Chi prenderà allora il suo posto? Sebbene al momento manchi ancora l'ufficialità, sembrerebbe che la nuova padrona di casa del reality possa essere Ilary Blasi, che fino allo scorso anno era al timone del Grande Fratello Vip attualmente nelle mani di Alfonso Signorini.

L'attesa maggiore, però, è incentrata anche sui concorrenti di questa nuova edizione dell'Isola, che si metteranno in gioco per vivere questa nuova esperienza.

Diversi i nomi che sono trapelati sul web e sui giornali, tra cui quello della showgirl Stefania Orlando avanzato dal settimanale 'Spy'.

Tra i possibili naufraghi anche Jack Vanore e la Mussolini

Un altro nome che riecheggia in queste ore è quello di Ascanio Pacelli, noto al pubblico soprattutto per la sua precedente esperienza all'interno della casa del Grande Fratello dove ha incontrato la donna della sua vita: Katia Pedrotti, diventata poi sua moglie e mamma dei suoi figli.

Dal mondo di Uomini e donne, invece, potrebbero arrivare due volti decisamente noti al pubblico che segue la trasmissione sentimentale di Maria De Filippi. Parliamo di Jack Vanore, che da anni ormai ricopre il ruolo di opinionista nelle puntate dedicate al trono classico e quello di Lorenzo Riccardi, ex tronista che quest'anno si era già candidato per il Grande Fratello Vip 4. Tra gli altri nomi che circolano in queste ore sul possibile cast dell'Isola dei famosi 2020 vi sono anche quelli di Alessia Macari, Rosanna Lambertucci, Marco Baldini e Alessandra Mussolini.