Massimo Ciavarro torna a far parlare di sé, dopo essere stato recentemente ospite della casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa al figlio. A tal proposito, l'attore ha rilasciato un'intervista a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, dove ha espresso la sua opinione sulla conoscenza di Paolo con Clizia Incorvaia, al centro della bufera per una lite con Andrea Denver.

Massimo ospite di Verissimo

Massimo Ciavarro è intervenuto a Verissimo, dove ha rilasciato una toccante intervista a Silvia Toffanin.

L'affascinante attore ha ripercorso la sua vita, che non è stata per niente facile. Ciavarro, infatti, ha perso il padre a 13 anni. Un lutto che lo ha fatto crescere e diventare l'uomo che è adesso. Inoltre, ha espresso qualche timore sul figlio, attualmente impegnato nell'avventura al Grande Fratello Vip.

Ebbene sì, Paolo è attualmente uno dei concorrenti del Reality Show di Mediaset dopo che sua madre Eleonora Giorgi vi aveva partecipato qualche anno prima. A tal proposito, l'attrice è entrata nella casa del Gf Vip per fare una sorpresa al figlio.

Qui, la donna ha fatto la conoscenza di Clizia Incorvaia, la ragazza che ha rapito il cuore del 28-enne. Una volta uscita, l'attrice ha rilasciato un'intervista a 'Chi', dove ha mostrato la sua perplessità per la relazione di Ciavarro con l'Incorvaia, visto che è già madre di una bambina. Fortunatamente, poi ha ritrattato la versione, augurando al figlio di Massimo di essere felice.

Ciavarro tifa per la coppia Paolo- Clizia Incorvaia

Anche Ciavarro Senior ha voluto esprimere il suo parere in un faccia a faccia con la presentatrice Silvia Toffanin. Nel dettaglio, l'attore ha rivelato di aver visto il figlio molto coinvolto nella storia con Clizia Incorvaia, una ragazza molto carina. Inoltre, Massimo ha dichiarato che il giovane sta portando avanti un corteggiamento vecchio stile, tanto da aver messo la fidanzata su di un piedistallo.

Per questo motivo, l'uomo non si stupisce che la coppia sia molto amata dal pubblico del Grande Fratello Vip. Tuttavia, l'attore ha mostrato delle preoccupazioni per Paolo, una volta uscito dalla casa più spiata d'Italia.

L'attore difende l'ex moglie Eleonora Giorgi

Durante la chiacchierata ai microfoni di Verissimo, l'attore romano ha detto che Paolo è abituato alle telecamere, sebbene questa volta sia chiamato a mettere la sua vita privata in piazza. Inoltre, Massimo ha riferito che il reality show è un'esperienza tutta nuova per il giovane, tanto da temere che possa cambiare atteggiamento una volta fuori da lì.

Infine, ha rilasciato delle dichiarazioni a favore di Eleonora Giorgi. In particolare, ha giustificato la reazione che ha avuto l'ex moglie davanti a Clizia Incorvaia, ammettendo che il suo comportamento è stato frainteso.