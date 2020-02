Questa mattina è stata trasmessa una nuova puntata di Mattino 5. Nel programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci si è discusso della nona puntata del Grande Fratello Vip 4, ed è stato inevitabile parlare dell’ennesimo faccia a faccia tra Rita Rusic e Adriana Volpe. Tra il parterre di ospiti negli studi di Canale 5 non è passata inosservata la critica che Raffaello Tonon ha esposto nei confronti dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Secondo il conduttore radiofonico, non è stata carina l’ultima affermazione della Rusic sulle vicende lavorative della Volpe.

Tutto è cominciato con le dichiarazioni piccanti dell’attrice e produttrice rilasciate a Live-Non è la D’Urso lo scorso lunedì: “Per Adriana questo è un periodo difficile, non lavora più e per lei il Grande Fratello Vip è tutto".

Raffallo Tonon contro Rita Rusic

Nel salotto di Mattino 5, Raffaello Tonon ha bacchettato Rita Rusic. Il conduttore radiofonico non solo ha ribadito, che è stata poco elegante l’ultima affermazione di Rita Rusic: “Si tratta di buon gusto umano”; ma ha anche fatto presente che non si è schierato dalla parte di nessuna delle due donne.

Secondo Tonon, entrambe le concorrenti hanno ragione. Tuttavia prima di concludere il suo pensiero, Raffaello Tonon ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti della Rusic: “Rita è simpatica fino a che l’acqua va al suo mulino”.

Valerio Merola dice la sua sulla Rusic

Il pensiero di Raffaello Tonon ha trovato d’accordo la maggior parte degli ospiti presenti a Mattino 5. A pensarla come il conduttore radiofonico, c’è anche Valerio Merola.

L’ex concorrente del GF Vip 3 ha evidenziato che anche lui si è trovato di fronte ad un concorrente che evidenziava le sue doti lavorative. Secondo Merola, all’interno della Casa più spiata d’Italia i concorrenti sono tutti uguali. Alla domanda di Federica Panicucci, l’ex gieffino ha rimarcato la sua rivalità con Maurizio Battista.

Scontro Volpe-Rusic: web diviso

La rivalità tra Rita Rusic e Adriana Volpe continua a spaccare l’opinione pubblica.

Sulla pagina Facebook del GF molti utenti si sono schierati da una e dall’altra parte. Da una parte un utente schierato con Adriana, ha fatto presente che il reality-show è un gioco basato sulla migliore strategia. Altri utenti non hanno gradito il modo in cui la Rusic ha affrontato la sua ex coinquilina. Altri telespettatori invece, sono ancora convinti che la Volpe abbia architettato un complotto contro la produttrice cinematografica.

Nonostante la Rusic sia stata eliminata dal televoto, la divisione si respira ancora all’interno della Casa di Cinecittà. Adriana Volpe questa settimana è finita in nomination assieme a Michele Cucuzza, Barbara Alberti e Fabio Testi.