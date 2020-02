Nella nuova puntata di Mattino 5 andata in onda mercoledì 19 febbraio, Federica Panicucci è tornata a parlare del presunto tradimento di Pietro Delle Piane ai danni della sua attuale fidanzata Antonella Elia. In trasmissione era collegata anche Fiore Argento, che per l'ennesima volta ha smentito la versione dei fatti del suo ex. Ma non solo: è intervenuto anche Riccardo Signoretti. Il direttore di Nuovo ha rivelato di essere in possesso di una foto che testimonierebbe un possibile bacio avvenuto tra i due ex fidanzati; inoltre ha anche spiegato il motivo per cui ha deciso di non pubblicare quello scatto.

Tutto è cominciato con alcuni scatti pubblicati sul magazine Nuovo, in cui il fidanzato di Antonella Elia è stato pizzicato in atteggiamenti complici con la sua ex. Ma non è finita qui perché Pietro due settimane fa ha deciso di sottoporsi alla macchina della verità per dimostrare di non aver mai tradito la sua compagna. Alla domanda di Barbara d'Urso, se Delle Piane avesse baciato Fiore Argento, la macchina ha segnato un falso nella risposta dell'attore.

Riccardo Signoretti mostra la foto in esclusiva

Nel salotto di Federica Panicucci, Riccardo Signoretti ha deciso di mostrare la foto del presunto bacio tra Pietro Delle Piane e Fiore Argento. Nello scatto mandato in onda come documento ufficiale di Mattino 5 si vedono i due protagonisti della paparazzata a distanza molto ravvicinata uno di fronte all'altro. Il direttore di Nuovo ha esordito: "Sono a distanza bacio, non si vede, ma potrebbe essere".

In un'altra immagine, invece, si vedono Pietro e Fiore passeggiare per la strada abbracciati.

Sul motivo per cui gli scatti non sarebbero stati pubblicati sulla rivista di cronaca rosa, Riccardo Signoretti ha spiegato che non voleva creare una polemica. Ma non è finita qui: perché durante la puntata di Mattino 5 è emerso anche che Pietro abbia deciso il posto dove andare a mangiare con la sua ex.

Infine Riccardo Signoretti in chiusura di puntata ha espresso la sua opinione in merito all'accaduto: "Il fotografo non mi ha detto che ha visto un bacio.

Sono foto che ad una ragazza innamorata darebbero fastidio".

Fiore Argento delusa dal suo ex

Durante il collegamento con Mattino 5, Fiore Argento ha più volte precisato che è stato Pietro Delle Piane a chiamarla. Inoltre l'attrice ha spiegato che non ha mai parlato dei progetti di lavoro di suo padre. I due si sarebbero visti solamente perché Pietro è in un momento difficile della sua carriera lavorativa, in più senza Antonella Elia al suo fianco si sente solo.

A Federica Panicucci, Fiore Argento ha ammesso che per lei c'è molta differenza tra un abbraccio ed una passeggiata mano nella mano. La donna ha ammesso di essersi sentita usata dal suo ex, anche perché nel 2016 è avvenuto un fatto analogo.

L'attuale fidanzato di Antonella Elia l'avrebbe cercata e nuovamente i due sarebbero stati paparazzati. Infine, visto il comportamento di Delle Piane, Fiore Argento ha dichiarato che non ha più voglia di sentire il suo ex Pietro.