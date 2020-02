Domenica 23 febbraio, dalle ore 20:35 su La7, vi sarà una nuova puntata di Non è l'Arena, programma di approfondimento politico e sociale condotto dal giornalista Massimo Giletti. Nel corso della diretta verrà dedicato ampio spazio al coronavirus dopo che esso è arrivato in Italia causando (dato aggiornato a questo sabato mattina) un morto e diversi infettati.

Sarà dedicato spazio poi anche alle vicende politiche, con l'intervista al leader della Lega Matteo Salvini.

Massimo Giletti seguirà gli sviluppi sul coronavirus

Massimo Giletti nel corso della puntata dedicherà una ampia pagina al Coronavirus. Esso, partito dalla città cinese di Wuhan, è purtroppo arrivato anche in Italia: la mattina di venerdì 21 febbraio è arrivata la notizia secondo la quale un italiano di 38 anni si sarebbe contagiato senza essere mai stato in Cina. Nelle successive ore i casi si sono moltiplicati, tanto che nella serata di venerdì 21 febbraio il bilancio parlava di almeno 17 casi accertati.

Nelle ultime ore il bilancio è ulteriormente peggiorato dopo che uno degli infettati è deceduto: si trattava di un uomo di 77 anni ricoverato in Veneto che presentava già problemi di salute. Molta la paura, specie nel Nord Italia: diversi i sindaci che hanno invitato i propri cittadini a stare chiusi all'interno delle loro abitazioni e limitare al massimo i contatti sociali (a tal proposito sono state chiuse le attività lavorative e le scuole).

Nel corso della diretta con Giletti verranno dati tutti gli aggiornamenti sul caso.

Per la politica in studio Matteo Salvini

Ma ad aprire la lunga diretta sarà la politica e, in particolare, il leader della Lega Matteo Salvini. Molti i temi che potrebbero essere trattati nel corso dell'intervista: su tutti il destino del governo Conte, contraddistinto nelle ultime ore dallo scontro tra Matteo Renzi e il Premier Conte.

Proprio a causa di questi continui scontri il leader del centrodestra Salvini ha chiesto più volte che si sciolga il governo e si torni a votare. Probabile poi che si tocchi anche il tema degli equilibri interni al centrodestra, visto che vi sarebbero dei contrasti tra Fratelli d'Italia e la Lega sui nomi dei candidati per il centrodestra per le prossime elezioni regionali.

Infine è probabile che anche con Salvini si parli del coronavirus, visto che proprio il leader della Lega ha invocato nelle scorse ore la sospensione del trattato di Schengen per cercare di limitare il numero dei contagi. Inoltre Salvini ha minacciato di sporgere un esposto nei confronti del Presidente di Regione della Toscana a causa della scelta di non mettere in quarantena i cinesi di ritorno dalla Cina.