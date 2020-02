Pacifico Settembre, dopo essere uscito dal Grande Fratello Vip 4 per il televoto, ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. Sulle pagine della rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini, il cantautore sardo ha fatto chiarezza sul rapporto che ha attualmente con i suoi familiari. L'ex gieffino infatti, dopo il ritorno di fiamma con Serena Enardu, è venuto a conoscenza del fatto che i suoi parenti non erano favorevoli alla relazione. Inoltre Pago ha parlato anche di un eventuale matrimonio con la 43enne cagliaritana.

Lo scorso sabato 22 febbraio Serena Enardu è stata ospite [VIDEO] nel salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo la donna ha ammesso di essere felicissima per il rapporto ritrovato con Pacifico. Durante l'intervista l'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato anche di un matrimonio futuro con il suo compagno.

Pago per ora dice di 'no' al matrimonio con Serena

Pago, nell'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha ribadito che non è stata la partecipazione a Temptation Island a rovinare la storia con Serena Enardu; al contrario i problemi di coppia erano iniziati molto tempo prima di approdare al docu-reality.

Dopo un periodo da separati, Pacifico si è detto felice di aver ritrovato una certa serenità al fianco della 43enne di Cagliari. Tuttavia il cantautore ha fatto presente che da qui a parlare di matrimonio, oggi è molto prematuro: "Nozze? Ne passa di tempo. Contano prima i fatti".

Pago ha sottolineato alla rivista diretta da Alfonso Signorini che con Serena stanno facendo dei piccoli passi per ricostruire il loro rapporto; ma nella testa dell'ex gieffino ci sono ancora ci sono tanti punti interrogativi ai quale deve rispondere e che vuole chiarire con la sua compagna.

Dunque almeno per il momento i fiori d'arancio sono rinviati per la coppia, ma non sono esclusi in futuro.

Le dichiarazioni di Pacifico sulla sua famiglia

Durante l'intervista alla rivista di cronaca rosa, Pago ha parlato anche dei rapporti con la sua famiglia. Dopo essere venuto a conoscenza che i suoi parenti non erano favorevoli al ritorno di fiamma con Serena Enardu, Pacifico ha ammesso che ci sono state delle incomprensioni.

Nonostante tutto però la famiglia ad oggi è unita ed il momento 'no' attraversato è stato superato.

Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 4, Pago è stato a cena assieme alla sua fidanzata, a suo figlio Nicola e a Tommaso, il figlio di Serena. I quattro infatti, nonostante gli alti e bassi all'interno della liaison, hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Lo stesso Nicola, figlio nato dall'unione in matrimonio tra Pacifico Settembre e Miriana Trevisan, va molto d'accordo con l'ex tronista di Uomini e Donne.