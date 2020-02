La puntata del talk show Verissimo, andata in onda su Canale 5 oggi 29 febbraio, è stata molto movimentata. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sono stati ben tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini e giunto alla sua quarta edizione. Pago Settembre, che ha lasciato la casa di Cinecittà soltanto lo scorso lunedì per volere del pubblico, ai microfoni della nota trasmissione pomeridiana ha parlato sia del rapporto instaurato con alcuni inquilini, che della sua storia d’amore con Serena Enardu.

A non passare inosservate, soprattutto, sono state le dichiarazioni dell’ex gieffino che ha fatto sapere di aver fatto tutto ciò che voleva nella casa del GF Vip, e non solo. Pacifico ha dichiarato che quando Serena non era ancora una concorrente del noto Reality Show, non stava bene. Queste sono state la parole pronunciate da Pago: “Ho dato tempo alla mia storia. Prima dell’arrivo di Serena ero provato”.

Pago Settembre, che ha terminato la sua esperienza televisiva al Grande Fratello Vip 4 da una settimana, ha preso parte alla puntata di Verissimo che i telespettatori hanno visto nel pomeriggio di oggi.

Per iniziare il cantante sardo, nel salotto di Silvia Toffanin, ha dichiarato che quando ha messo piede nella casa più spiata d’Italia era molto provato, poiché erano passati ancora sei mesi dalla fine di Temptation Island Vip. A questo punto l’artista ha specificato che l’ingresso di Serena Enardu nel reality gli ha dato una botta di energia notevole, e che era impensabile per lui stare con la donna con la quale era accaduto un disastro.

A questo punto, Pacifico si è soffermato a parlare della sua eliminazione dal reality show prodotto da Endemol Shine Italy. Riguardo alla sua uscita frettolosa dalla casa più spiata d’Italia, dopo aver appreso l’esito del televoto, il 48enne ha fatto sapere di non pentirsi di niente ed ha specificato che avrebbe salutato soltanto alcuni concorrenti. Sempre riferendosi all’istante in cui ha varcato la porta rossa per uscire dalla casa del GF Vip, il cantante ha aggiunto di aver preferito evitare l’ipocrisia tipica di certe situazioni.

Nel corso della sua lunga intervista, l’ex protagonista di Temptation Island ha anche fatto sapere che quando il Grande Fratello Vip sarà concluso, vorrebbe rivedere Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Antonio Zequila, e Paola Di Benedetto.

Dopo aver dichiarato che secondo lui meriterebbe la vittoria del GF Vip il figlio di Eleonora Giorgi, l’artista sardo ha espresso il suo parere sul battibecco che c’è stato tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia nei giorni scorsi. Il fidanzato di Serena ha commentato lo scontro avvenuto tra i due suoi ex compagni d’avventura alla seguente maniera: “Un momento molto brutto da vedere, penso che Patrick si sarebbe dovuto comportare in modo diverso”.

Pago non appena è stato raggiunto dalla Enardu, su un eventuale matrimonio ha dichiarato alla conduttrice che, nonostante lui e l'ex tronista stanno benissimo, hanno bisogno di ricominciare. Nello specifico l’ex gieffino, oltre a ribadire ancora una volta che per adesso lui e l’influencer sarda non si sposeranno, ha precisato che se le chiederà di diventare sua moglie lo farà senza la presenza delle telecamere. Infine Pago ha anche parlato del figlio Nicola, avuto dall’ex moglie Miriana Trevisan, rivelando che si sono abbracciati a lungo quando si sono rivisti. La Enardu, invece, riguardo al suo rapporto attuale con i familiari di Pacifico ha detto che ci vorrà del tempo per calmare gli animi.