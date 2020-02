Martedì 11 febbraio va in onda su Rai 2 la prima puntata della nuova edizione di "Pechino Express".

Anche questo nuovo ciclo del programma sarà condotto da Costantino della Gherardesca e vedrà in gioco delle coppie affiatate e molto agguerrite. L'ottava edizione andrà in onda per 10 appuntamenti ed ha interessato vari Paesi dell'Asia quali la Thailandia, la Corea del Sud e la Cina. Tra i partecipanti più conosciuti spiccano i nomi di Asia Argento, Max Giusti, Marco Berry, Marco Mazzocchi, Enzo Miccio e Dayane Mello.

Il primo appuntamento parte dall'Isola del Buddha d’oro in Thailandia.

Le coppie di concorrenti di Pechino Express 8

Il primo appuntamento con Pechino Express 8 è quindi per martedì 11 febbraio, su Rai 2, a partire dalle 21:20 circa. Molti personaggi della tv, del cinema, della musica, della moda e dello spettacolo formano le coppie di concorrenti di questa nuova edizione.

Tra le coppie maschili figurano: I gladiatori, duo formato da celebri volti della televisione pubblica quali Max Giusti e Marco Mazzocchi; Gli inseparabili, ovvero i gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori resi noti dal programma di Mediaset "Avanti un altro"; I guaglioni, che corrispondono ai modelli campani Gennaro Lillio e Luciano Punzo; I palermitani, cioè il duo comico formato da Annandrea Vitano e Claudio Casisa.

Tra le coppie femminili ci sono invece: Le figlie d’arte, Asia Argento e Vera Gemma, attrici figlie rispettivamente del regista horror Dario Argento e del noto attore Giuliano Gemma; Mamma e figlia, questa coppia è formata da Soleil Sorge e Wendy Kay, ovvero dall'ex partecipante a "Uomini e Donne" e "L’Isola dei famosi" e da sua madre; Le Top: nelle bellissime fattezze delle modelle internazionali Dayane Mello e Ema Kovac; Le collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni, ex allieve del Reality Show “Il Collegio”.

Tra le coppie miste, infine, spicca un altro duo familiare, quali I Padre e figlia Marco Berry e Ludovica Marchisio, e I Wedding Planner di nome e di fatto, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi.

Alcuni numeri di questa edizione

L'ottava edizione di "Pechino Express" è stata registrata nel corso dell'autunno 2019. Le riprese sono durate 37 giorni e sono state fatte con 30 telecamere da una troupe composta da più di 100 persone.

Per mettere insieme le 10 puntate finali si sono rese necessarie circa 9000 ore di montaggio di scene girate in un caratteristico arco temporale. Il cosiddetto "girato" infatti è stato effettuato in un viaggio di 7000 km nel quale la carovana della trasmissione di Rai 2 è passata dall'estate della Thailandia, alla stagione primaverile della Cina fino all'inverno della Corea del Sud.